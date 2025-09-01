Θρήνος στο Αφγανιστάν: Πάνω από 600 οι νεκροί και από 1.500 οι τραυματίες - Φόβοι ότι θα αυξηθούν τα θύματα (vids)

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών του καταστροφικού σεισμού των 6 Ρίχτερ στο ανατολικό Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τον Αμπντούλ Ματίν Κάνι εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών των Ταλιμπάν, τουλάχιστον 622 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.500 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό.

Αξιωματούχοι είπαν στο δίκτυο BBC ότι σπίτια έχουν καταρρεύσει σε περιοχές κοντά στα σύνορα του Αφγανιστάν με το Πακιστάν. Ωστόσο η περιοχή είναι ορεινή και έχει περιορισμένα μέσα επικοινωνίας, γι’ αυτό και οι πληροφορίες για τα θύματα γίνονται γνωστές με αργούς ρυθμούς.

Δρόμοι έχουν κλείσει εξαιτίας κατολισθήσεων ενώ συνεχίζονται οι ισχυροί μετασεισμοί. Σύμφωνα με το Al Jazeera, κάτοικοι σκάβουν με τα χέρια στα ερείπια προκειμένου να απεγκλωβίσουν ανθρώπους.

Τοπικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι φοβούνται ότι τα θύματα του σεισμού θα είναι εκατοντάδες. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει ζητήσει βοήθεια από διεθνείς οργανισμούς.

ویډیو: کونړ کې د نورګل ولسوالۍ د مزار درې اوسېدونکي وايي چې د تېرې شپې زلزلې په پایله کې د څو کلیو خلک د خاورو لاندې دي او اړتیا ده چې د هغوی په ژغورلو کې ورسره مرسته وشي.#طلوع‌نیوز pic.twitter.com/NndOJ76g0k — TOLOnews (@TOLOnews) September 1, 2025

Η νέα αυτή φυσική καταστροφή θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στο Αφγανιστάν, το οποίο είναι αντιμέτωπο με ανθρωπιστική κρίση λόγω της μεγάλης μείωσης της διεθνούς βοήθειας και της απέλασης πολλών Αφγανών μεταναστών από τις γειτονικές χώρες.

«Οι αριθμοί από μόνο λίγες κλινικές δείχνουν ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και δεκάδες έχουν σκοτωθεί», είχε επισημάνει νωρίτερα ο Σαραφάτ Ζαμάν εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, αν και είχε προειδοποιήσει ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι μεγαλύτερος.

Εικόνες από το Reuters Television έδειχναν ελικόπτερα να μεταβαίνουν στις πληγείσες περιοχές, ενώ κάτοικοι βοηθούσαν στρατιώτες και γιατρούς να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα.

Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα, πρόσθεσε το υπουργείο Υγείας.

Ο Νατζιμπουλάχ Χανίφ, αξιωματούχος της επαρχίας, δήλωσε ότι υπάρχουν αναφορές για 250 νεκρούς και 500 τραυματίες, προσθέτοντας ότι οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να αυξηθούν.

Οι διασώστες αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, στα σύνορα με το Πακιστάν, όπου τα σπίτια που είναι κατασκευασμένα από λάσπη και πέτρες κατέρρευσαν λόγω του σεισμού.

ویډیو: د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د زلزله ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي او ژوبل شوي کسان د هوا له لارې د ننګرهار حوزوي روغتون ته لېږدول کیږي.#طلوع‌نیوز pic.twitter.com/MQNdoLyJw6 — TOLOnews (@TOLOnews) September 1, 2025

Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από τη Τζαλαλαμπάντ, πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός, που σημειώθηκε μέσα στη νύχτα, ήταν πολύ ισχυρός, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί πέντε μετασεισμοί, ένας εκ των οποίων ήταν 5,2 βαθμών.

Δημοσιογράφοι του AFP ένιωσαν τις δονήσεις στην Καμπούλ, όπως και στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σε απόσταση 370 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Στο μεταξύ η επαρχία Νανγκαρχάρ είχε πληγεί την προηγούμενη εβδομάδα από πλημμύρες οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε αγροτικές και κατοικημένες περιοχές.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Σειρά σεισμικών δονήσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους 1.000 ανθρώπους το 2024. Η χώρα, από τις φτωχότερες της υφηλίου, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη στις φυσικές καταστροφές.