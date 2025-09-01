Σουδάν: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμό κλινικής στο Νταρφούρ

Χωρίς τέλος η αιματοχυσία στο Σουδάν

Πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εναντίον κλινικής στο Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, ανέφερε την Κυριακή μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιρρίπτοντας την ευθύνη γι’ αυτό στον σουδανικό τακτικό στρατό.

Η επιδρομή έγινε το μεσημέρι του Σββάτου, στην κλινική Γιασφίν, στη Νιάλα, πρωτεύουσα της πολιτείας Νότιο Σουδάν, υπό τον έλεγχο των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σύμφωνα με πηγή στη ΜΚΟ Emergency Lawyers, η οποία καταγράφει τις φρικαλεότητες από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στον στρατό και τους παραστρατιωτικούς.

Η πηγή, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά της, εξήγησε πως ανέμενε ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς αναφέρθηκε σε προκαταρκτικές πληροφορίες για δεκάδες πολίτες και μέλη του υγειονομικού προσωπικού που σκοτώθηκαν.

Στον τρίτο του χρόνο, ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους κι έχει προκαλέσει αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Σύμφωνα με την Emergency Lawyers, τέσσερις γυναίκες σκοτώθηκαν έξω από την κλινική, ενώ κοντινό ξενοδοχείο υπέστη ζημιές. Πολλά παιδιά που νοσηλεύονταν όταν έγινε το πλήγμα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο σουδανικός στρατός δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις πληροφορίες .

Υγειονομικές δομές έχουν γίνει επανειλημμένα στόχοι στον πόλεμο. Σε όλη τη χώρα, περί το 80% των νοσοκομείων και άλλων δομών υγείας αναγκάστηκαν να κλείσουν, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς.

Ο στρατός ελέγχει το βόρειο, το ανατολικό και μέρος του δυτικού Σουδάν. Οι ΔΤΥ ελέγχουν σχεδόν όλο το αχανές Νταρφούρ και τομείς στον νότο.

Τον περασμένο μήνα, οι παραστρατιωτικοί ανακοίνωσαν πως σχηματίζουν παράλληλη κυβέρνηση με έδρα τη Νιάλα. Χθες, ο Μοχάμεντ Χασάν ατ Ταάισι ορκίστηκε πρωθυπουργός.

