Αυστραλία: Αυτοκίνητο προσέκρουσε στο ρωσικό προξενείο στο Σίδνεϊ – Συνελήφθη ένα άτομο

Αναστάτωση προκλήθηκε τη Δευτέρα στο Σίδνεϊ, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο κτήριο του Ρωσικού Προξενείου, σύμφωνα με αναφορές του αυστραλιανού τηλεοπτικού δικτύου Sky News. Σύμφωνα με την αυστραλιανή αστυνομία και τοπικά μέσα ενημέρωσης συνελήφθη ένας άνδρας 39 ετών.

Όπως φαίνεται σε πλάνα που προβλήθηκαν από την αυστραλιανή τηλεόραση, το όχημα –με σπασμένο παράθυρο– εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο δίπλα σε ιστό με ρωσική σημαία, εντός του χώρου του προξενείου, στην περιοχή Γουόλαρα.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν λίγο μετά τις 8 το πρωί (τοπική ώρα), έπειτα από αναφορά για μη εξουσιοδοτημένο όχημα παρκαρισμένο στην είσοδο κατοικίας επί της οδού Φούλερτον – διεύθυνση που αντιστοιχεί στο Ρωσικό Προξενείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να μιλήσουν με τον οδηγό, ο οποίος οδήγησε το όχημά του πάνω στις πύλες του προξενείου Ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου, ενώ ένας 24χρονος αστυφύλακας τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περαιτέρω πληροφορίες για τα πιθανά κίνητρα του δράστη, ενώ εκπρόσωπος του προξενείου αρνήθηκε να σχολιάσει το συμβάν.

