Νεκρός και ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς λέει ο Κατς: «Στον πάτο της κόλασης»

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, σε ανάρτησή του, ανέβασε την φωτογραφία του Ουμπάιντα με ένα μεγάλο «Χ» γράφοντας τα εξής:
«Ο εκπρόσωπος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, Αμπού Ουμπάιντα, εξουδετερώθηκε στη Γάζα και στάλθηκε να συναντήσει όλους τους εξουδετερωμένους του άξονα του κακού από το Ιράν, τη Γάζα, τον Λίβανο και την Υεμένη στον πάτο της κόλασης. Συγχαρητήρια στον Ισραηλινό Στρατό και τη Σιν Μπετ για την άψογη εκτέλεση. Σύντομα, με την ενίσχυση της εκστρατείας στη Γάζα, θα συναντήσει εκεί πολλούς ακόμα από τους συνεργούς του στο έγκλημα - τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς».
Πηγή: iefimerida.gr