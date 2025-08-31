Νεκρός και ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς λέει ο Κατς: «Στον πάτο της κόλασης»

Νεκρός είναι ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς, Αμπού Ουμπάιντα, σύμφωνα με τον Ισραελ Κατς.

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, σε ανάρτησή του, ανέβασε την φωτογραφία του Ουμπάιντα με ένα μεγάλο «Χ» γράφοντας τα εξής:

«Ο εκπρόσωπος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, Αμπού Ουμπάιντα, εξουδετερώθηκε στη Γάζα και στάλθηκε να συναντήσει όλους τους εξουδετερωμένους του άξονα του κακού από το Ιράν, τη Γάζα, τον Λίβανο και την Υεμένη στον πάτο της κόλασης. Συγχαρητήρια στον Ισραηλινό Στρατό και τη Σιν Μπετ για την άψογη εκτέλεση. Σύντομα, με την ενίσχυση της εκστρατείας στη Γάζα, θα συναντήσει εκεί πολλούς ακόμα από τους συνεργούς του στο έγκλημα - τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς».

דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום.



ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם.



בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס. pic.twitter.com/e6cb0CRLYy — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 31, 2025

Πηγή: iefimerida.gr