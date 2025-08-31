Νεκρός σε επιδρομή των IDF ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα

Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα, σκοτώθηκε σε επιδρομή του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το σαουδικό κανάλι Al Arabiya την Κυριακή (31/08), επικαλούμενο παλαιστινιακή πηγή.

Η πηγή ανέφερε στο Al Arabiya ότι ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν ο Αμπού Ομπέιντα, σκοτώνοντας τον ίδιο και όλους όσους βρίσκονταν μέσα, και ότι η οικογένειά του και οι ηγέτες των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ, όπως ονομάζεται η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Οι IDF πραγματοποίησαν την επίθεση με στόχο «έναν ανώτερο τρομοκράτη της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», όπως επιβεβαίωσαν οι IDF και η Σιν Μπετ σε κοινή δήλωση το Σάββατο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει τότε στην εφημερίδα The Jerusalem Post ότι είναι αισιόδοξοι ότι σκοτώθηκε στην επίθεση. Ωστόσο, ο θάνατός του δεν είχε επιβεβαιωθεί.

Οι IDF δήλωσαν ότι πριν από την επίθεση, έλαβαν μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών αμάχων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας και εναέριας επιτήρησης.

Η τελευταία δήλωση του εκπροσώπου της Χαμάς

Ο Ομπέιντα δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ισραηλινοί όμηροι κρατούνται μαζί με τους μαχητές του σε ζώνες μάχης υπό τις ίδιες επικίνδυνες συνθήκες.

«Θα προστατεύσουμε τις ζωές των αιχμαλώτων στο μέτρο του δυνατού», δήλωσε η τρομοκρατική οργάνωση. «Θα παραμείνουν μαζί με τους μαχητές μας στα μέρη των συγκρούσεων, εκτεθειμένοι στους ίδιους κινδύνους».

Πηγή: newsbomb.gr