Νέος στόλος με 200 τόνους βοήθειας για να «σπάσει την πολιορκία» της Γάζας: Ποιοι συμμετέχουν

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud είναι έτοιμος να σαλπάρει με πάνω από 200 τόνους βοήθειας για να «σπάσει την πολιορκία» της Γάζας.

Από 44 χώρες , δεκάδες πλοία θα σαλπάρουν με έναν τεράστιο ειρηνικό και ανθρωπιστικό στόλο, προσπαθώντας να εκφορτώσουν συγκεκριμένη βοήθεια για τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι έχουν πλέον εξαντληθεί από δύο χρόνια πολέμου και τον λιμό που αποδεκατίζει τον πληθυσμό τους.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται αρκετές προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής, από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως η Σούζαν Σαράντον, αλλά και άλλοι ακτιβιστές.

Susan Sarandon (78 años) se une a la ‘Flotilla Global Sumud’ que zarpa desde Barcelona rumbo a Gaza con ayuda humanitaria.#GazaGenocide #IsraelTerroristState #Gaza pic.twitter.com/jge4NYKADm — Rojo🇵🇸 (@Rojosoial_Human) August 30, 2025

🚢 The Global Sumud Flotilla, carrying aid to Gaza with dozens of ships, will set sail tomorrow



👉 Thousands of activists from 44 countries are joining the effort to break Israel’s blockade



🗣️ Irish actor Liam Cunningham backs the effort, saying: 'Please keep fighting. Free… pic.twitter.com/zXWKxdqcTH — Anadolu English (@anadoluagency) August 30, 2025

Παγκόσμιος Στόλος Sumud: Ποιοι συμμετέχουν;

Η πρωτοβουλία γεννήθηκε από μια κοινή ιδέα του Συνασπισμού του Στόλου της Ελευθερίας , ο οποίος είχε ήδη προσπαθήσει να παραδώσει βοήθεια, αλλά ακινητοποιήθηκε στις παραλίες της Λωρίδας, του Παγκόσμιου Κινήματος για τη Γάζα και του Κονβόι Μαγκρέμπ Sumud.

Το «Sumud» είναι παλαιστινιακός όρος που σημαίνει «επιμονή». Η αναχώρηση έχει προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή 31, στις 9:30 π.μ., όταν τα πρώτα σκάφη θα αναχωρήσουν από τη Γένοβα και τη Βαρκελώνη για τη Σικελία. Η Σούζαν Σαράντον και η Γκρέτα Τούνμπεργκ , η οποία είχε ήδη απορριφθεί από το Ισραηλινό Ναυτικό τον Ιούνιο, θα επιβιβαστούν επίσης.

Σε κάθε πλοίο, θα υπάρχουν άτομα από πολλές διαφορετικές εθνικότητες για να περιπλέξουν την ισραηλινή αντίδραση.

Tomorrow, Aug 31, the Global Sumud Flotilla sets sail from Barcelona—the largest civilian mission to Gaza to challenge Israel’s blockade and deliver urgent aid pic.twitter.com/PWVP0DH2Fv — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudF) August 31, 2025

Η αποστολή στη Γάζα για να «σπάσει την πολιορκία»

Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο, μη βίαιο, ειρηνικό και ταυτόχρονο κίνημα που θα διασχίσει ολόκληρη τη Μεσόγειο. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές αποστολές που έχουν οργανωθεί ποτέ από ενώσεις και εθελοντές: θα αποτελείται από μικρά σκάφη, τόσο τουριστικά όσο και ιστιοπλοϊκά.

Συνολικά, θα έχουν φορτώσει πάνω από 200 τόνους βοήθειας , που έχουν συλλεχθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Στόχος είναι να «σπάσει η 18χρονη πολιορκία της Λωρίδας από θάλασσα, ξηρά και αέρα, ανοίγοντας έναν ανθρωπιστικό διάδρομο για τον άμαχο πληθυσμό».

Για λόγους ασφαλείας, ο πλήρης κατάλογος των λιμανιών από τα οποία θα αναχωρήσουν τα σκάφη δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Θα συναντηθούν σε διεθνή ύδατα, από τα οποία θα μπορούν να πλεύσουν ανεμπόδιστα προς τη Λωρίδα.

🛳️ Global Sumud Flotilla to begin sailing from Spain to Gaza on Sunday to challenge Israeli blockade



👉 International Committee to Break the Siege describes flotilla as worldwide protest against 'the siege and genocide' in Gaza, accusing international institutions of 'failure… pic.twitter.com/sqXUIoob7K — Anadolu English (@anadoluagency) August 30, 2025

Πηγή: newsbomb.gr