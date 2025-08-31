Η Παλαιστινιακή Αρχή καλεί τις ΗΠΑ να επαναφέρουν τη βίζα του Αμπάς πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Το γραφείο του επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν πίσω την απόφαση για την ανάκληση της βίζας του Παλαιστίνιου ηγέτη, λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η οποία ξεκινά στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Παλαιστινιακή Προεδρία εξέφρασε την «έκπληξή» της για την απόφαση της Ουάσιγκτον να ακυρώσει τις βίζες του Αμπάς και 80 άλλων Παλαιστινίων αξιωματούχων πριν από τις συναντήσεις υψηλού επιπέδου του επόμενου μήνα στην έδρα του ΟΗΕ.

Ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση εδώ και πολλά χρόνια και γενικά ηγείται της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας.

«Καλούμε την αμερικανική κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφασή της», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Αμπάς, Νάμπιλ Αμπού Ρουντέιν, μιλώντας στο Associated Press χθες, Σάββατο (30/8), προειδοποιώντας ότι η κίνηση αυτή «θα αυξήσει μόνο την ένταση και την κλιμάκωση».

«Από χθες είμαστε σε επαφή με αραβικές και ξένες χώρες, ειδικά με εκείνες που τις αφορά άμεσα το θέμα. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί όλο το 24ωρο», δήλωσε ο Αμπού Ρουντέιν.

Ο εκπρόσωπος του Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε επίσης άλλες χώρες να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει την απόφασή της, ιδίως εκείνες που έχουν οργανώσει μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την αναβίωση της λύσης των δύο κρατών.

Η διάσκεψη, που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου, διοργανώνεται από κοινού από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία.

Ο Αμπού Ρουντέιν ζήτησε επίσης τον τερματισμό της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα και της «κλιμάκωσης στη Δυτική Όχθη, διότι τίποτα από αυτά δεν θα οδηγήσει σε λύση».

«Ιδεολογικά υποκινούμενο»

Οι περιορισμοί στις βίζες των Παλαιστινίων αξιωματούχων από την κυβέρνηση Τραμπ έρχονται εν μέσω της αυξανόμενης καταδίκης του πολέμου του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας και ενός κύματος βίας από Ισραηλινούς εποίκους και τον στρατό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Οι θανατηφόρες επιθέσεις έχουν ωθήσει έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών να ανακοινώσουν σχέδια για την αναγνώριση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δικαιολόγησε την απόφαση, κατηγορώντας την Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ) και την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) ότι «δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους» και «υπονομεύουν τις προοπτικές για ειρήνη», επιδιώκοντας «τη μονομερή αναγνώριση ενός υποτιθέμενου παλαιστινιακού κράτους».

Ο Ρούμπιο κατηγόρησε επίσης την ΠΑ ότι συμμετέχει σε «εκστρατείες νομικής μάχης», συμπεριλαμβανομένων προσφυγών στο Διεθνές Δικαστήριο και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, προκειμένου να θεωρηθεί το Ισραήλ υπεύθυνο για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ωστόσο, ο Ματ Ντας, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Κέντρου Διεθνούς Πολιτικής, ενός αμερικανικού think tank, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι «παραβιάζει σαφώς το διπλωματικό πρωτόκολλο» με την απόφασή της να ανακαλέσει τις βίζες.

Ως χώρα υποδοχής, οι ΗΠΑ οφείλουν να χορηγούν βίζες σε εκπροσώπους και αξιωματούχους των κρατών μελών του ΟΗΕ για να επισκεφθούν την έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

«Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι σαφώς ιδεολογικά υποκινούμενο», δήλωσε ο Ντας στο Al Jazeera.

«Υπάρχουν άτομα εντός της κυβέρνησης Τραμπ που συνεργάζονται στενά με την ακροδεξιά ισραηλινή κυβέρνηση και ο στόχος τους είναι απλώς να αφαιρέσουν το παλαιστινιακό απελευθερωτικό κίνημα από τη διεθνή ατζέντα», πρόσθεσε.

«Δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού σε ένα κράτος και προσπαθούν να το αποτρέψουν τόσο στην Παλαιστίνη όσο και τώρα προσπαθούν να το αφαιρέσουν από την διεθνή ατζέντα στη Νέα Υόρκη», ανέφερε ακόμα.

Αντιδράσεις από την Ευρώπη

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητάει από την κυβέρνηση Τραμπ να την επανεξετάσει. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανέφερε ότι «αποδοκιμάζει» την απόφαση των ΗΠΑ.

«Η έδρα του ΟΗΕ είναι ένα καταφύγιο στην υπηρεσία της ειρήνης. Δεν πρέπει να υπόκειται σε κανένα περιορισμό πρόσβασης», έγραψε στο Χ το Σάββατο μετά από συνάντηση με τους ομολόγους του από όλη την ΕΕ.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, εξέδωσε δήλωση σχετικά με την ανάκληση των θεωρήσεων, στην οποία ανέφερε: «Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ του ΟΗΕ και της χώρας υποδοχής, ζητούμε να επανεξεταστεί αυτή η απόφαση».

Παράλληλα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι μίλησε με τον Αμπάς το Σάββατο για να εκφράσει την «απόλυτη υποστήριξή» του μετά την «άδικη» ανάκληση των θεωρήσεων.

«Η Παλαιστίνη έχει το δικαίωμα να κάνει τη φωνή της να ακουστεί στα Ηνωμένα Έθνη και σε όλα τα διεθνή φόρουμ», έγραψε ο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ertnews.gr