Λονδίνο: Επεισόδια σε αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις - Πέντε συλλήψεις έξω από ξενοδοχεία

Αντιπαράθεση διαδηλώσεων και αντεγκλήσεων σε όλη τη Βρετανία για τα «ξενοδοχεία ασύλου»

Σκηνές έντασης σημειώθηκαν το Σάββατο σε τρία ξενοδοχεία του δυτικού Λονδίνου που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο. Μια ομάδα μασκοφόρων ανδρών προσπάθησε να εισβάλει στο ξενοδοχείο Crowne Plaza στο West Drayton, επιχειρώντας να περάσει από την πίσω είσοδο και προκαλώντας ζημιές σε φράχτες ασφαλείας. Η αστυνομία που βρισκόταν ήδη στο σημείο επενέβη άμεσα και ενίσχυσε την παρουσία της.

Παράλληλα, πορείες διαδηλωτών και αντιδιαδηλωτών οργανώθηκαν σε όλη τη Βρετανία, με αφορμή τη χρήση ξενοδοχείων για τη στέγαση μεταναστών.

Συλλήψεις και τραυματισμοί

Σύμφωνα με τη Metropolitan Police, πέντε άτομα συνελήφθησαν για επεισόδια έξω από τα ξενοδοχεία Crowne Plaza, Novotel και Holiday Inn. Η αστυνομία έκανε λόγο για μια «ομάδα διασπασμένων διαδηλωτών» που κινήθηκε από το Crowne Plaza προς το Novotel, ενώ μέρος του πλήθους κατευθύνθηκε και στο Holiday Inn. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η ανταποκρίτρια του Sky News, Έμμα Μπίρτσλεϊ, που βρέθηκε στο σημείο, ανέφερε ότι η πλειονότητα των διαδηλωτών ήταν ειρηνική, ωστόσο υπήρξαν μικρές ομάδες που προκάλεσαν ένταση.

Τα επεισόδια έρχονται σε συνέχεια της απόφασης της κυβέρνησης να ανατρέψει προσωρινή δικαστική εντολή που θα απέτρεπε τη χρήση ξενοδοχείου στο Epping για φιλοξενία αιτούντων άσυλο. Παρά τη δικαστική εξέλιξη, τουλάχιστον 13 δημοτικά συμβούλια εξετάζουν το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων κατά της κεντρικής κυβέρνησης, αντιδρώντας στη μετατροπή ξενοδοχείων σε δομές υποδοχής.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με οργανώσεις κατά της μετανάστευσης να κατηγορούν την κυβέρνηση για «επιβολή» τέτοιων λύσεων στις τοπικές κοινωνίες, ενώ ομάδες αλληλεγγύης μιλούν για υποκίνηση ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Πηγή: newsbomb.gr