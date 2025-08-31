Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Αυτή η αλλαγή ονομασίας ενδέχεται να απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου

Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προωθεί σχέδια για την μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, ανέφερε σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Αυτή η αλλαγή ονομασίας του μεγαλύτερου υπουργείου της αμερικανικής κυβέρνησης ενδέχεται να απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου.

Εντούτοις, ο Λευκός Οίκος διερευνά εναλλακτικές μεθόδους για να υλοποιήσει αυτή την αλλαγή, τονίζει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, καθώς όπως δήλωσε θεωρεί ότι οι ΗΠΑ είχαν μια «απίστευτη ιστορία νικών» στους πολέμους που διεξήχθησαν υπό την παλιά ονομασία.

«Το ονομάζουμε Υπουργείο Άμυνας, αλλά μεταξύ μας, νομίζω ότι θα αλλάξουμε το όνομα», είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε-μιουνγκ στον Λευκό Οίκο.

Σε ξεχωριστή εκδήλωση στο Λευκό Οίκο την ίδια ημέρα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θέλει την αλλαγή ονόματος επειδή «θέλουμε άμυνα, αλλά θέλουμε και την επίθεση». Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αναφέρθηκε στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ως «υπουργό Πολέμου», λέγοντας ότι το όνομα του υπουργείου είχε αλλάξει εξαιτίας της πολιτικής ορθότητας.

Όμως, σύμφωνα με μελετητές εθνικής ασφάλειας και αρχεία της κυβέρνησης του προέδρου Χάρι Σ. Τρούμαν, δεν ισχύει αυτό. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1945, ο Τρούμαν οργάνωσε μια ευρεία αναδιοργάνωση του παλαιού υπουργείου Πολέμου – το οποίο μετατράπηκε σε Υπουργείο Άμυνας το 1949 – με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην εθνική ασφάλεια και της συνοχής μεταξύ του Στρατού και του Ναυτικού, τα οποία υπάγονταν σε ανεξάρτητα υπουργεία.

«Το θέμα ήταν ο γραφειοκρατικός συγκεντρωτισμός για τη διαχείριση της δύναμης στο μέλλον, με πρωταρχικό στόχο την άμυνα και όχι τον πόλεμο, ο οποίος θεωρούνταν επιθετική πράξη, μετά τις φρικαλεότητες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», δήλωσε ο Krister Knapp, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον στο Σαιντ Λούις.

Πότε καταργήθηκε το υπουργείο Πολέμου

Κατά την ιστορική του διαδρομή, το αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου (War Department) αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους θεσμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Δημιουργήθηκε το 1789 με αποστολή την οργάνωση και τη διοίκηση του Στρατού Ξηράς, ενώ σε καθοριστικές στιγμές, όπως ο Αμερικανικός Εμφύλιος και οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, είχε τον κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της πολεμικής προσπάθειας.

Το Πεντάγωνο, μάλιστα, χτίστηκε το 1943 για να στεγάσει τις υπηρεσίες του.

Το Υπουργείο Πολέμου καταργήθηκε το 1947, όταν με τον Νόμο Εθνικής Ασφαλείας δημιουργήθηκε το σημερινό Υπουργείο Άμυνας (Department of Defense), που ενοποίησε Στρατό, Ναυτικό και Αεροπορία υπό ενιαία ηγεσία.

Πηγή: newsbomb.gr