Το μεγάλο δίλημμα του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία - Τι ζυγίζει στις διαπραγματεύσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζυγίζει αν θα εντείνει τη συμμετοχή του στις συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία ή αν θα τις αφήσει στα χέρια του Βλαντίιμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.