Σοκ στην Ουκρανία: Η στιγμή της δολοφονίας του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου - Δείτε βίντεο

Κάμερα φέρεται να κατέγραψε την στιγμή της φρικτής δολοφονίας του βουλευτή και πρώην προέδρου του Ουκρανικού κοινοβουλίου, Αντρίι Παρούμπι.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.