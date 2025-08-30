Νεκρός ο πρωθυπουργός της Υεμένης μετά από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ – Επιβεβαιώνουν οι Χούθι

Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι ο πρωθυπουργός της Υεμένης Αχμέντ αλ-Ραχάουι σκοτώθηκε από την ισραηλινή επιδρομή της Πέμπτης 28 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το aljazeera ο πρωθυπουργός Αχμέντ αλ-Ραχάουι σκοτώθηκε σε επιδρομή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στη Σαναά στην Υεμένη, όπως δήλωσαν οι Χούθι σήμερα.

Ο Αλ-Ραχάουι, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της κυβέρνησης υπό την ηγεσία των Χούτι στις περιοχές της διαιρεμένης χώρας που ελέγχουν από τον Αύγουστο του 2024, ήταν στόχος μαζί με άλλα μέλη της κυβέρνησης, τα οποία επίσης σκοτώθηκαν, κατά τη διάρκεια μια συνεδρίασης της κυβέρνησης για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, όπως ανακοίνωσαν οι Χούθι.

رئاسة الجمهورية اليمنية: نعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي pic.twitter.com/sSpIqTukkn — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) August 30, 2025

Πηγή: newsit.gr