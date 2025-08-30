«Ο Τραμπ είναι νεκρός»: Μετά τη δήλωση του Βανς για την «τρομερή τραγωδία», μια τάση έγινε viral

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει viral στο X (πρώην Twitter) εδώ και μερικές ημέρες, αλλά όχι για τις συνήθεις πολιτικές του κινήσεις, την ανακοίνωση δασμών ή τις αυθόρμητες δηλώσεις του.

Δημοσιεύσεις με τη φράση «Ο Τραμπ είναι νεκρός» κυριαρχούν στην πλατφόρμα και έκαναν τον ψηφιακό κόσμο να αναζητήσει επιβεβαιώσεις και λόγους για τους οποίους έγινε viral.



Η φράση έγινε viral λίγες μέρες μετά την αποκλειστική συνέντευξη του Vance στο USA Today στις 27 Αυγούστου, όπου ρωτήθηκε αν ήταν προετοιμασμένος να αναλάβει το ρόλο του αρχηγού, σε περίπτωση που συνέβαινε μια «τρομερή τραγωδία». Τονίζοντας ότι ο 79χρονος είναι σε καλή φυσική κατάσταση και γεμάτος ενέργεια, ο Vance είπε ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν απρόβλεπτα γεγονότα.



«Είναι ο τελευταίος που κάνει τηλεφωνήματα το βράδυ και ο πρώτος που ξυπνάει και ο πρώτος που κάνει τηλεφωνήματα το πρωί», είπε ο Vance στην USA Today. Πρόσθεσε δε: «Ναι, συμβαίνουν τρομερές τραγωδίες. Αλλά είμαι πολύ σίγουρος ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε καλή κατάσταση, θα ολοκληρώσει την θητεία του και θα κάνει σπουδαία πράγματα για τον αμερικανικό λαό. Και αν, Θεός φυλάξοι, συμβεί μια τρομερή τραγωδία, δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερη εκπαίδευση στην εργασία από αυτή που έχω λάβει τα τελευταία 200 ημέρες».

Τα σχόλια του Βανς σχετικά με τη σειρά διαδοχής μπορεί να πυροδότησαν την τάση. Ο Τραμπ αντιμετώπισε επίσης προβλήματα υγείας πρόσφατα. Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια φλεβική πάθηση που προκαλεί πρήξιμο στα πόδια. Ακόμη και πριν από την επίσημη ανακοίνωση, φωτογραφίες των ορατά πρησμένων ποδιών του πυροδότησαν εικασίες.

Και στη μέση οι... Simpsons

Οι φήμες ενισχύθηκαν από τα σχόλια του δημιουργού των Simpsons, Matt Groening, στο San Diego Comic-Con τον Ιούλιο. Όπως ανέφερε το Euronews, επικαλούμενο το Variety, ο δημιουργός της μακροχρόνιας σειράς κινουμένων σχεδίων είπε ότι «δεν υπάρχει τέλος» για την εκπομπή, αλλά συνέδεσε την τελική της κατάληξη με τον θάνατο του Ντόναλντ Τραμπ.

«Όχι, δεν υπάρχει τέλος στον ορίζοντα. Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε μέχρι να πεθάνει κάποιος», είπε ο Γκρόνινγκ. Στη συνέχεια, πρόσθεσε μια φράση που άναψε αμέσως φωτιές τα κοινωνικά μέσα. «Όταν πεθάνει ο γνωστός σε όλους, οι Simpsons προβλέπουν ότι θα χορεύουν στους δρόμους. Εκτός αν ο Πρόεδρος (J.D.) Vance απαγορεύσει τον χορό».

