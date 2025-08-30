Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κυβερνητικό κτήριο - Τρεις νεκροί

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο - Παγιδεύτηκαν στο φλεγόμενο κτήριο».

Διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της ανατολικής Ινδονησίας, έβαλαν φωτιά σε ένα κτήριο του περιφερειακού συμβουλίου με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρία άτομα και τέσσερα τραυματιστούν, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο που μίλησε στο AFP.

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο. Παγιδεύτηκαν στο φλεγόμενο κτήριο», δήλωσε στο AFP ο Ραχμάτ Μαπατόμπα, γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου στη Μακάσαρ, τη μεγαλύτερη πόλη της νήσου Σουλαουέζι.

Όπως εξήγησε, διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία και τα πυρπόλησαν, εν μέσω κύματος διαμαρτυρίας σε διάφορες πόλεις της Ινδονησίας μετά τον θάνατο ενός οδηγού δίκυκλου ταξί που παρασύρθηκε από περιπολικό της αστυνομίας.

Στην πρωτεύουσα Τζακάρτα εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το εξαγριωμένο πλήθος.

