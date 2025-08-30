ΗΠΑ: Αναμένεται να ανακαλέσουν βίζες Παλαιστινίων αξιωματούχων πριν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε την ΠΑ και την PLO ότι υπονομεύουν την ειρηνευτική διαδικασία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αρνηθούν ή θα ανακαλέσουν βίζες Παλαιστινίων αξιωματούχων που σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να παραστούν στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι περιορισμοί στοχεύουν μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) και της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ).

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν ο πρόεδρος της ΠΑ Μαχμούντ Αμπάς περιλαμβάνεται στους αξιωματούχους που επηρεάζονται, πηγές του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσαν στο Associated Press ότι και ο ίδιος είναι μεταξύ όσων πλήττονται από τα νέα μέτρα. Ο Αμπάς επρόκειτο να ηγηθεί της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας και να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση.

Οι θέσεις της Ουάσινγκτον

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε την ΠΑ και την PLO ότι υπονομεύουν την ειρηνευτική διαδικασία, επιδιώκοντας «τη μονομερή αναγνώριση ενός υποτιθέμενου παλαιστινιακού κράτους». Ζήτησε επίσης ρητή αποκήρυξη της τρομοκρατίας, κάνοντας αναφορά στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, και τερματισμό της υποκίνησης μίσους μέσω της εκπαίδευσης.

«Είναι προς το συμφέρον της εθνικής μας ασφάλειας να θεωρήσουμε την PLO και την ΠΑ υπεύθυνες για τη μη τήρηση των δεσμεύσεών τους», τόνισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ανακοινώνοντας ότι θα απορριφθούν και νέες αιτήσεις βίζας Παλαιστινίων αξιωματούχων.

Ασυνήθιστη διπλωματική κίνηση

Η απόφαση θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς οι ΗΠΑ ως χώρα υποδοχής του ΟΗΕ οφείλουν, βάσει της Συμφωνίας Έδρας, να διευκολύνουν την παρουσία όλων των κρατών και παρατηρητών. Εξαίρεση προβλέπεται για τους μόνιμους εκπροσώπους της ΠΑ στον ΟΗΕ, οι οποίοι θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους στη Νέα Υόρκη.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο που η Γαλλία, με τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας, προωθεί την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή της, στηρίζοντας πλήρως τις θέσεις του Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει απορρίψει κάθε προοπτική λύσης δύο κρατών, χαρακτηρίζοντας την αναγνώριση της Παλαιστίνης «επιβράβευση της τρομοκρατίας της Χαμάς».

Η αντίδραση της Παλαιστινιακής Αρχής

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της Συμφωνίας Έδρας. «Η παλαιστινιακή προεδρία εκφράζει τη βαθιά της λύπη και έκπληξη», αναφέρεται σε ανακοίνωση, με την οποία καλείται η Ουάσινγκτον να ανακαλέσει τα μέτρα.

Ο εκπρόσωπος του γ.γ. του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζάρικ, δήλωσε ότι θα ζητηθούν διευκρινίσεις από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επισημαίνοντας τη σημασία της καθολικής εκπροσώπησης, ειδικά ενόψει των συζητήσεων για λύση δύο κρατών.

Διεθνής διάσταση

Ο Παλαιστίνιος πρέσβης στον ΟΗΕ, Ριάντ Μανσούρ, τόνισε ότι ο Αμπάς είχε προγραμματίσει να παραστεί και στη συνάντηση υψηλού επιπέδου που συνδιοργανώνουν Γαλλία και Σαουδική Αραβία στις 22 Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο την ειρηνευτική λύση. Παραμένει ασαφές αν η αμερικανική απόφαση θα επηρεάσει το ταξίδι του.

