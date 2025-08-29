Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Άνοιξαν οι πύλες, μπήκε ο Έλληνας πρέσβης - Τραυματίστηκε μοναχός

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά με τον νομικό εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Σινά, Δαμιανού, Χρήστο Κομπιλίρη, να καταγγέλλει δραματικές καταστάσεις μέσα στη νύχτα.

Ο κ. Κομπιλίρης, μιλώντας στο OPEN, καταγγέλλει παραβίαση διπλωματικού απορρήτου, καθώς - όπως είπε - οι αιγυπτιακές Αρχές έφτασαν στο σημείο να ελέγξουν τον Έλληνα πρέσβη, Νικόλαο Παπαγεωργίου, ο οποίος ήθελε να μπει μέσα στη Μονή για να αφήσει φάρμακα στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν κυριολεκτικά δραματικές. Οι 11 «πραξικοπηματίες», όταν άνοιξαν οι πόρτες της Μονής, επιχείρησαν να μπουν μέσα και υπήρξαν και τραυματίες.

«Έκλεισαν οι πόρτες της Μονής αυτόματα. Ένας μοναχός, ο μοναχός Ακάκιος προσκείμενος στον Αρχιεπίσκοπο τραυματίστηκε. Προσπάθησαν να μπουν μέσα οι πραξικοπηματίες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο νομικός εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού.

Μάλιστα, τόνισε: «Μπήκε μέσα ο Έλληνας πρέσβης και μαζί του μπήκε ο μοναχός Νύμφων και προσπάθησαν να κάνουν έφοδο οι μοναχοί που ήταν έξω».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του, οι αιγυπτιακές Αρχές έλεγξαν τις βαλίτσες και τις τσάντες που είχε μαζί του ο Έλληνας πρέσβης, Χρήστος Κομπιλίρης. «Είχε φάρμακα και δεν τον άφηναν να τα δώσει στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό. Ο Έλληνας πρέσβης αποχώρησε από τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει τα φάρμακά του και τα πράγματα βρίσκονται έξω από τη Μονή».

Πηγή: newsbomb.gr