H «Bugonia» του Λάνθιμου έκανε πρεμιέρα στη Βενετία - Τον χειροκροτούσαν επί 7 λεπτά, από πού προκύπτει ο παράξενος τίτλος της

​​​​​​​Σχεδόν επί επτά λεπτά χειροκροτούσε όρθιο το κοινό τους συντελεστές της ταινίας «Bugonia», η οποία έκανε εχθές, 28 Αυγούστου, παγκόσμια πρεμιέρα ως μέρος του βασικού διαγωνισμού στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.

Σύμφωνα με το Deadline, το ενθουσιώδες χειροκρότημα στο τέλος της προβολής του νέου φιλμ του Γιώργου Λάνθιμου κράτησε έξι λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, με τον Έλληνα σκηνοθέτη και το λαμπερό καστ του να υποκλίνονται αρκετές φορές.



Η στιγμή ήταν τόσο έντονη, που η Έμα Στόουν, με τον σύζυγό της Ντέιβ ΜακΚάρι (Dave McCary) να βρίσκεται πίσω της, δάκρυσε από χαρά. Στη συνέχεια, ξέσπασε σε γέλια όταν είδε ένα πλακάτ μέσα στην αίθουσα που έγραφε: «Έμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;», σύμφωνα με το Variety.



Συνεχίζοντας να υποκλίνονται, ο σκηνοθέτης και οι ηθοποιοί αποχώρησαν από την αίθουσα, κρατώντας ο ένας τον ώμο του άλλου, σχηματίζοντας μια αλυσίδα.



Για το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας η διάσημη πρωταγωνίστρια επέλεξε μία ξεχωριστή μάξι λευκή δημιουργία Louis Vuitton με λεπτές τιράντες και ασημένιες λεπτομέρειες. Το μακιγιάζ της ήταν σε φυσικούς τόνους ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι κοκτέιλ.

#EmmaStone sings while walking the red carpet at the #VeniceFilmFestival premiere of "Bugonia." pic.twitter.com/bYBgogglqZ — Variety (@Variety) August 28, 2025





Στο πλευρό της στην ταινία, πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλέμονς , Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν.



Ο Έλληνας σκηνοθέτης προκάλεσε συζητήσεις νωρίτερα καθώς εμφανίστηκε για την πρεμιέρα της ταινίας του φορώντας μια κονκάρδα με τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας.

Yorgos Lanthimos wears a Palestine pin at the #VeniceFilmFestival premiere of "Bugonia." pic.twitter.com/PR3e743BT8 — Variety (@Variety) August 28, 2025





Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Λίντο, ο Γιώργος Λάνθιμος περιέγραψε την ταινία ως μια αντανάκλαση της εποχής μας, υπογραμμίζοντας ότι πολλά από τα δυστοπικά στοιχεία που παρουσιάζονται δεν είναι φανταστικά, αλλά καθρέφτης της πραγματικότητας. «Η ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσει μια κρίσιμη στιγμή πολύ σύντομα», τόνισε, αναφερόμενος στις τεχνολογικές προκλήσεις, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή και την αδράνεια απέναντι στα παγκόσμια προβλήματα.





Το τρέιλερ του Bugonia



Στη δημοσιότητα δόθηκε εχθές από τη Focus Features και το πρώτο επίσημο τρέιλερ για το «Bugonia», τη μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστές τη βραβευμένη με Όσκαρ Έμα Στόουν και τον χαρισματικό Τζέσι Πλέμονς.



Η ταινία «Bugonia» αφηγείται την ιστορία μιας ισχυρής CEO, που απάγεται από δύο νεαρούς συνωμοσιολόγους, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εξωγήινη και ότι έχει σταλεί στη Γη για να καταστρέψει τον πλανήτη.



Στην Ελλάδα η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου 2025.







Το φιλμ σηματοδοτεί την πέμπτη συνεργασία της Έμα Στόουν με τον Γιώργο Λάνθιμο. Πρόκειται για το αγγλόφωνο ριμέικ την Νοτιοκορεατικής ταινίας του 2003 «Save the Green Planet!» του Τζανγκ Τζουν-χουάν.



Η ανάπτυξη της ταινίας ξεκίνησε το 2020, με τον Τζανγκ να αναλαμβάνει την σκηνοθεσία και τον Γουίλ Τρέισι την προσαρμογή του σεναρίου. Ο Άρι Άστερ ανέλαβε χρέη παραγωγού λίγο αργότερα και τον Φεβρουάριο του 2024 ο Λάνθιμος ανέλαβε την σκηνοθεσία, αντικαθιστώντας τον Τζανγκ, ενώ η Στόουν εντάχθηκε στην ταινία τόσο ως ηθοποιός όσο και ως παραγωγός. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Λάνθιμος ήθελε οι τελευταίες σκηνές του «Bugonia» να γυριστούν στην Ακρόπολη Αθηνών, αλλά το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της Ελλάδας απέρριψε το αίτημα του.







Από πού προκύπτει ο τίτλος «Bugonia»



Η λέξη «Βουγονία» είναι ελληνικής προέλευσης και αναφέρεται σε μία αρχαία Μεσογειακή πεποίθηση ότι οι μέλισσες παράγονται αυτόνομα από τα κουφάρια νεκρών ζώων, ιδιαίτερα βοδιών.



Η ιστορία του Αρισταίου στο βυζαντινό έργο Γεωπονικά αποτέλεσε το αρχέτυπο του σχετικού τελετουργικού, λειτουργώντας ως διδαχή προς τους μελισσοκόμους για το πώς να ανακάμπτουν από την απώλεια των μελισσών τους. Κατ’ επέκταση, πιστευόταν ότι ο καπνισμός με κοπριά αγελάδας ωφελούσε την υγεία της κυψέλης. Η επιλογή του τίτλου πιθανώς συνδέεται με την επαγγελματική ιδιότητα του χαρακτήρα που υποδύεται ο Πλέμονς στην ταινία, αφού ο «Τέντι» είναι μελισσοκόμος.



Πηγή: protothema.gr

