Μινεάπολη: Ταυτοποίηθηκαν τα δύο θύματα της επίθεσης – Ο δράστης «είχε εμμονή με την ιδέα να σκοτώσει παιδιά»

«Eμμονικό με την ιδέα να σκοτώσει παιδιά» χαρακτήρισαν οι Αρχές τον δράστη της επίθεσης στο καθολικό σχολείο και στην εκκλησία της Ευαγγελιστρίας στη Μινεάπολη που είχε σαν αποτέλεσμα δύο μαθητές ηλικίας 8 και 10 ετών να χάσουν τη ζωή τους.

Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Χένεπιν ανέφερε ότι και τα δύο παιδιά πέθαναν καθώς υπέκυψαν στα τραύματα από τους πυροβολισμούς.

Οι αξιωματούχοι αύξησαν τον αριθμό των τραυματισμένων παιδιών — ηλικίας 6 έως 15 ετών — σε 15. Τρεις ενορίτες ηλικίας περόπου 80 ετών τραυματίστηκαν επίσης. Οι περισσότεροι αναμένεται να επιβιώσουν, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα.

Ένα παιδί βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση την Πέμπτη, ενώ άλλοι 11 τραυματίες εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται.

Ο δράστης της επίθεσης κατονομάστηκε ως Ρόμπιν Γουέστμαν, ηλικίας 23 ετών, ενώ οι αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στον δράστη της επίθεσης χρησιμοποιώντας αρσενικό άρθρο. Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι το όνομα του Γουέστμαν άλλαξε από Ρόμπερτ το 2020 με το σκεπτικό ότι ο Γουέστμαν αυτοπροσδιορίστηκε ως γυναίκα.

Ο Γουέστμαν δεν φαίνεται να είχε κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Ο’Χάρα.

«Είναι πολύ σαφές ότι ο δράστης είχε την πρόθεση να τρομοκρατήσει αυτά τα αθώα παιδιά», δήλωσε ο Ο’Χάρα. «Πάνω από όλα, ο δράστης ήθελε να σκοτώσει παιδιά», προσέθεσε.

Ο αναπληρωτής εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τζο Τόμσον, δήλωσε ότι τα βίντεο και τα γραπτά που άφησε ο δράστης δείχνουν ότι «εξέφραζε μίσος προς σχεδόν κάθε ομάδα που μπορεί να φανταστεί κανείς, συμπεριλαμβανομένης της εβραϊκής κοινότητας και του προέδρου Τραμπ».

Η μόνη ομάδα που ο Γουέστμαν δεν μισούσε ήταν οι «κατά συρροήν δολοφόνοι», δήλωσε ο Τόμσον. «Με λίγα λόγια, ο δράστης φαινόταν να μας μισεί όλους».

Είχε μια «διαταραγμένη γοητεία» για τις μαζικές δολοφονίες, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ο’Χάρα.

Ταυτοποιήθηκαν τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους

Τα παιδιά που δολοφονήθηκαν έχουν ταυτοποιηθεί από τις οικογένειές τους ως ο Φλέτσερ Μέρκελ, οκτώ ετών, και η Χάρπερ Μόισκι, 10 ετών.

«Χθες, ένας δειλός αποφάσισε να μας πάρει τον οκτάχρονο γιο μας, τον Φλέτσερ», δήλωσε ο πατέρας του, Τζέσι Μέρκελ, στους δημοσιογράφους.

«Ποτέ δεν θα μας επιτραπεί να τον αγκαλιάσουμε, να του μιλήσουμε, να παίξουμε μαζί του και να τον δούμε να μεγαλώνει και να γίνεται ο υπέροχος νεαρός άνδρας που ήταν έτοιμος να γίνει», προσέθεσε.

«Ο Φλέτσερ αγαπούσε την οικογένειά του, τους φίλους του, το ψάρεμα, το μαγείρεμα και κάθε άθλημα που του επιτρεπόταν να ασκεί».

«Σας παρακαλώ, θυμηθείτε τον Φλέτσερ για το άτομο που ήταν και όχι για την πράξη που έθεσε τέλος στη ζωή του», συνέχισε, καταπνίγοντας τα δάκρυά του.

«Αγκαλιάστε και φιλήστε τα παιδιά σας σήμερα λίγο περισσότερο. Σ’ αγαπάμε, Φλέτσερ. Θα είσαι πάντα μαζί μας», κατέληξε.

Οι γονείς της άρπερ Μόισκι, Michael Μόισκι και Τζάκι Φλέιβιν, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι η κόρη τους «ήταν ένα έξυπνο, χαρούμενο και βαθιά αγαπητό 10χρονο κορίτσι, του οποίου το γέλιο, η καλοσύνη και το πνεύμα άγγιζαν όλους όσους τη γνώριζαν».

Η οικογένεια είπε ότι η μικρή αδελφή της Χάρπερ «λατρεύε την μεγάλη της αδελφή και πενθεί για μια απίστευτη απώλεια».

«Ως οικογένεια, είμαστε συντετριμμένοι και τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν το βάθος του πόνου μας», ανέφεραν ακόμα και πρόσθεσαν ότι η οικογένεια ελπίζει «η μνήμη της να τροφοδοτήσει δράσεις» για να σταματήσει η βία με όπλα.

«Καμία οικογένεια δεν πρέπει να υποφέρει ποτέ τέτοιο πόνο… Η αλλαγή είναι δυνατή και απαραίτητη, ώστε η ιστορία της Χάρπερ να μην γίνει άλλη μια σε μια μακρά σειρά τραγωδιών», προσέθεσε.

Πηγή: ertnews.gr