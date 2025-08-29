Πολωνία: Συνετρίβη F-16 κατά τη διάρκεια πρόβας για αεροπορική επίδειξη – Νεκρός ο πιλότος

Ένα πολωνικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη την Πέμπτη ενώ προετοιμαζόταν για μια αεροπορική επίδειξη στην κεντρική πόλη του Ράντομ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος, σύμφωνα με κυβερνητικό εκπρόσωπο.

«Τραγωδία στο Ράντομ, κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την αεροπορική επίδειξη, ένα μαχητικό F-16 συνετρίβη. Δυστυχώς, ο πιλότος έχασε τη ζωή του», έγραψε ο Άνταμ Σλάπκα στο X, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Άμυνας κατευθυνόταν προς τον τόπο του δυστυχήματος.

«Ένας πιλότος του πολωνικού στρατού έχασε τη ζωή του στην συντριβή ενός αεροσκάφους F-16 – ένας αξιωματικός που πάντα υπηρέτησε τη χώρα του με αφοσίωση και μεγάλο θάρρος. Τιμώ τη μνήμη του», έγραψε ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίζ στο X αμέσως μετά την άφιξή του στον τόπο του δυστυχήματος.

Η Γενική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι στο ατύχημα εμπλέκεται αεροσκάφος της 31ης Τακτικής Αεροπορικής Βάσης κοντά στο Πόζναν και ότι δεν υπήρξαν τραυματίες μεταξύ των παρευρισκόμενων.

«Αμέσως ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στον τόπο του ατυχήματος», ανέφερε σε δήλωσή της.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα έδειξαν το αεροσκάφος να εκτελεί ακροβατική μανούβρα πριν συντριβεί στον διάδρομο προσγείωσης μέσα σε μια μπάλα φωτιάς.

Polskie F16 spadło w Radomiu podczas treningów do Radom Air Show



Film od znajomego pic.twitter.com/G7Ib4HJ7Zg — Antek Dec (@D3cuuu) August 28, 2025

Η αεροπορική επίδειξη στο Ράντομ, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Βαρσοβίας, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Πηγή: ertnews.gr