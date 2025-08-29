MENU
Παίκτης του The Chase πέθανε έναν μήνα πριν προβληθεί το επεισόδιο στο οποίο κέρδισε 100.000 λίρες

Μια συγκινητική ιστορία έκρυβε το χθεσινό επεισόδιο του βρετανικού The Chase, καθώς ο παίκτης που κέρδισε 100.000 λίρες πέθανε πριν από ένα μήνα και δεν πρόλαβε να χαρεί τα κέρδη του.

