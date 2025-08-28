MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η 92χρονη αθλήτρια των ρεκόρ: «Ξυπνάω στις 5 το πρωί, πίνω κρασί κάθε μέρα και με μελετούν τα πανεπιστήμια»

0
Mια 92χρονη Ιταλίδα έχει στο ενεργητικό της 11 παγκόσμιους τίτλους, ενώ το σώμα της έχει γίνει αντικείμενο μελέτης από πανεπιστήμια.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

Η 92χρονη αθλήτρια των ρεκόρ: «Ξυπνάω στις 5 το πρωί, πίνω κρασί κάθε μέρα και με μελετούν τα πανεπιστήμια»