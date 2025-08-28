Ιμάμογλου: «Φρένο» από τις τουρκικές αρχές στην επίσκεψη Ευρωπαίων δημάρχων στη φυλακή

Κρατούμενος στις φυλακές της Σηλυβρίας στην Τουρκία, βρίσκεται ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, καθώς ασκήθηκαν σε βάρος του διώξεις για διαφθορά.

Στήριξη στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης έχουν δηλώσει πλήθος ομολόγων του από διάφορες πόλεις, με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα να είναι ανάμεσα στους υποστηρικτές του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Οι δήμαρχοι των δικτύων Eurocities των ευρωπαϊκών και του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων B40, επισκέφτηκαν την Πέμπτη 28.08.2025 τις φυλακές που βρίσκεται ο Εκρέμ Ιμάμογλου, όμως οι τουρκικές αρχές έθεσαν μπλόκο στο επισκεπτήριό τους, που στόχο είχε την έμπρακτη αλληλεγγύη τους αλλά και την απονομή του «Ειδικού Βραβείου Δημοκρατίας», το οποίο τελικά παρέλαβε η σύζυγός του Ντιλέκ Ιμάμογλου.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, σε μήνυμά του που έστειλε από τη φυλακή για την τελετή απονομής, δήλωσε: «Αυτό το βραβείο ανήκει σε όλους τους πολίτες που αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία στην Τουρκία και σε όλο τον κόσμο και δεν υποκύπτουν στις αυταρχικές πιέσεις».

Χάρης Δούκας: «Η φωνή της δημοκρατίας δε φυλακίζεται.»

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Η φωνή της δημοκρατίας δε φυλακίζεται. Είμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε την αλληλεγγύη μας στον Εκρέμ Ιμάμογλου. Αυτή δεν είναι μόνο μια ένδειξη υποστήριξης προς το πρόσωπό του, αλλά και μια στάση υπέρ της δημοκρατίας, ενάντια στον αυταρχισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ιμάμογλου, στο πλευρό του λαού της Τουρκίας. Μαζί, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να διατηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα και να προστατεύσουμε τις αξίες που μας ενώνουν όλους».

Η αντιπροσωπεία των δημάρχων συγκεντρώθηκε μπροστά από τις φυλακές της Σηλυβρίας, με τον δήμαρχο της Βαρκελώνης και αντιπρόεδρο του δικτύου Eurocities, Ζάουμε Κολμπόνι, να μιλάει εκ μέρους των «Ενωμένων Ευρωπαίων Δημάρχων για την Υπεράσπιση της Δημοκρατίας». Υπενθύμισε ότι την πρωτοβουλία για την επίσκεψη ανέλαβε ο δήμαρχος της Γάνδης και πρόεδρος του Eurocities, Ματίας ντε Κλερκ και επισημαίνοντας ότι το δίκτυο Eurocities έχει ένα πολύ σαφές καθήκον, να αναπτύξει και να υπερασπιστεί την τοπική δημοκρατία, δήλωσε ότι «αυτό το καθήκον τους έφερε μπροστά από τη φυλακή της Σηλυβρίας».

«Ως δήμαρχοι, γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή. Παράγουμε συγκεκριμένες λύσεις σε πραγματικά προβλήματα και, κάνοντας όλα αυτά, αποδεικνύουμε ότι η δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει» ανέφερε.

Όπως τόνισε, περισσότεροι από 80 δήμαρχοι υπέγραψαν τον περασμένο Μάρτιο τη δήλωση που καταδίκαζε τη σύλληψη του Ιμάμογλου και είπε: «Υπενθυμίζουμε με έμφαση ότι οι Ευρωπαίοι δήμαρχοι μιλούν με μία φωνή. Υψώνουμε όλοι μαζί αυτή την κοινή φωνή για να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες».

Ο δήμαρχος της Σόφιας και πρόεδρος του δικτύου Β40, Βασίλ Τερζίεφ, δήλωσε: «Τα τείχη και οι πόρτες αυτών των φυλακών δεν κρατούν φυλακισμένο μόνο έναν άνθρωπο, αλλά και τη βούληση εκατομμυρίων πολιτών που εξέλεξαν δημοκρατικά τους δημάρχους τους στην Κωνσταντινούπολη».

Πηγή: newsit.gr