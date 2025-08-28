Floyd Levine: Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο ηθοποιός των «Baywatch» και «Hangover»

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 93 ετών ο Φλόιντ Λεβίν (Floyd Levine), ηθοποιός γνωστός από τις εμφανίσεις του στις σειρές «Baywatch», «The Dukes of Hazzard» και στην ταινία «The Hangover». Ο θάνατός του σημειώθηκε την Κυριακή 24 Αυγούστου, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του.

Την είδηση γνωστοποίησε μέσω Instagram η νύφη του, Τρέισι Ρόμπινς, η οποία ανέβασε οικογενειακές φωτογραφίες του ηθοποιού, συνοδεύοντάς τες με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Ο αγαπημένος μου πεθερός πέθανε ήρεμα χθες, 24 Αυγούστου, περικυκλωμένος από την όμορφη οικογένειά του (και μάλλον εύχεται κάποιος να του φέρει ένα μαρτίνι)».

Η Ρόμπινς τον χαρακτήρισε «τον καλύτερο πεθερό, παππού και αστείρευτο γελωτοποιό», προσθέτοντας πως το χιούμορ και οι ιστορίες του θα της λείψουν πολύ. «Ξέρω ότι ήδη κάνει τους αγγέλους να γελούν», έγραψε.

Με καταγωγή από τη Νέα Υόρκη, ο Φλόιντ Λεβίν διέγραψε πορεία άνω των πέντε δεκαετιών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η πρώτη του εμφάνιση έγινε το 1972 στο Come Back Charleston Blue, ενώ ακολούθησαν δεκάδες τηλεοπτικοί ρόλοι.

Ξεχώρισε στη σειρά Murder, She Wrote, όπου ενσάρκωσε δύο διαφορετικούς χαρακτήρες, τον Χάρι Κρούμχολτς και τον Άρτσι Μάιλς, μεταξύ 1985 και 1989. Συμμετείχε, επίσης, σε δημοφιλείς σειρές όπως Kojak, Starsky and Hutch, Quincy M.E., Hart to Hart, Police Squad, Hill Street Blues, The A-Team και The Dukes of Hazzard.

Το 1998 εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του «Baywatch», υποδυόμενος έναν αρχηγό εγκληματικής συμμορίας, ενώ στον κινηματογράφο συμμετείχε στην κωμωδία «The Hangover» ως ράφτης. Ο τελευταίος του ρόλος ήρθε το 2012 στην ταινία A Thousand Words, με τους Έντι Μέρφι και Κέρι Ουάσινγκτον.

Πηγή: ethnos.gr