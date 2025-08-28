Μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Χτυπήθηκε κτήριο της ΕΕ, «ήταν σκόπιμο», λέει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Από τα χτυπήματα σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά - Αποτροπιασμό εκφράζουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 10 αγνοούνται και 38 τραυματίστηκαν στο Κίεβο από τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου στη διάρκεια της νύκτας. Πολυκατοικίες και άλλα κτίρια υπέστησαν ζημιές σε επτά συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι, ενώ χτυπήθηκε και το κτήριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

Μεταξύ των νεκρών είναι και 3 ανήλικοι, 2, 14 και 17 ετών, σύμφωνα με το BBC. Όπως εξήγησαν οι αρχές του Κιέβου, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις ομάδες της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να σβήνουν φωτιές και να αναζητούν επιζώντες και θύματα στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων.

Δείτε βίντεο με τη μεγάλη έκρηξη στο κέντρο του Κιέβου

Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area pic.twitter.com/wlvdJLQkYD — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 28, 2025

Χτυπήθηκε το κτήριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της μαζικές επίθεσης στην ουκρανική πρωτεύουσα, υπέστη ζημιές και το κτίριο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, η οποία δημοσίευσε σχετικές φωτογραφίες στο X.

Καταδίκη Φον ντερ Λάιεν για το ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο και την αντιπροσωπεία της ΕΕ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τη νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«'Αλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Ήταν σκόπιμο, λέει ο Κόστα



Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.



«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ. «Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε. Φωτογραφία που ανήρτησε ο Κόστα δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας: κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Πηγή: protothema.gr

