Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο

Τουλάχιστον ένας νεκρός, τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές – Σε φλόγες νηπιαγωγείο και πολυκατοικία

Μαζική επίθεση με drones και πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένα άτομο, σύμφωνα με τις Αρχές του Κιέβου.

Δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις που φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό, αφήνοντας πίσω τους πυκνές στήλες καπνού. Ένας τουλάχιστον πύραυλος φαίνεται να καταρρίφθηκε από την αντιαεροπορική άμυνα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram ότι ήταν σε εξέλιξη μια «μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα», με τέσσερις τραυματίες.

Οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας επιχειρούσαν στην πόλη, είπε, προτρέποντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Ανάλογα μηνύματα έστειλε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο, ο οποίος μέσω Telegram ανέφερε έναν νεκρό και ζημιές από βαλλιστικούς πυραύλους στις περιοχές Σεφτσένκιβσκι, Νταρνίτσκι, Σολόμιανσκι και Ντνίπρο.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον Τκατσένκο στην περιοχή Ντάρνιτσκι, ξέσπασε πυρκαγιά ως αποτέλεσμα της επίθεσης και ένα νηπιαγωγείο βρίσκεται σε φλόγες και στην περιοχή Ντνίπρο, ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία.

Πηγή: newsbomb.gr