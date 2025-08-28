Ελικόπτερα με Ισραηλινούς στρατιώτες πραγματοποίησαν επιχείρηση σε βάση κοντά στη Δαμασκό

Συριακές πηγές αναφέρουν αερομεταφερόμενη εισβολή σε στρατηγικό λόφο που κάποτε φιλοξενούσε ιρανική αεράμυνα

Μονάδα του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησε αερομεταφερόμενη επιχείρηση σε στρατηγικό λόφο νοτιοδυτικά της Δαμασκού, σύμφωνα με δύο πηγές του συριακού στρατού. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η επιχείρηση διήρκεσε περίπου δύο ώρες, προτού οι ισραηλινές δυνάμεις αποχωρήσουν από την περιοχή.

Στόχος το Τζαμπάλ Μανέα

Οι στρατιώτες φέρεται να αποβιβάστηκαν στην περιοχή Τζαμπάλ Μανέα, έναν λόφο με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Στο σημείο αυτό λειτουργούσε στο παρελθόν σημαντική βάση αεράμυνας που διαχειριζόταν το Ιράν, πριν καταστραφεί από ισραηλινά πλήγματα. Η καταστροφή της είχε προηγηθεί της πτώσης του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Παρουσία νέων συριακών δυνάμεων

Σήμερα, στο συγκεκριμένο φυλάκιο έχουν εγκατασταθεί δυνάμεις του «νέου συριακού στρατού». Ωστόσο, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για απώλειες ή εμπλοκή σε μάχη κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιχείρησης.

