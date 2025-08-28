Αργεντινή: Επίθεση με πέτρες κατά του προέδρου Μιλέι - Τραυματίστηκε μια γυναίκα

Ο Μιλέι, ο οποίος επέβαινε σε όχημα της προεδρίας στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες για να προωθήσει το κόμμα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι έγινε χθες στόχος επίθεσης, όταν διαδηλωτές άρχισαν να του πετούν επίσης πέτρες και μπουκάλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες των πρακτορείων Reuters και AFP, αφορμή της συγκέντρωσης ήταν ένα φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε την συνοδεία του.

Ο Μιλέι, ο οποίος επέβαινε σε όχημα της προεδρίας στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες για να προωθήσει το κόμμα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Μανουέλ Αντόρνι.

Ο Αντόρνι έγραψε στην πλατφόρμα X ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον μία γυναίκα, οπαδός του υπερφιλελεύθερου προέδρου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

Πηγή: newsbomb.gr