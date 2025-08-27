Μινεσότα: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο παιδιά και τραυμάτισε 17 - Το ανατριχιαστικό βίντεο πριν την επίθεση

Ένα μεγάλο «γιατί» κυριαρχεί στα χείλη των κατοίκων της Μινεάπολης στη Μινεσότα των ΗΠΑ, αφού η 23χρονη Ρόμπιν Γουέστμαν άνοιξε πυρ σε καθολική εκκλησία γεμάτη με παιδιά, δύο από τα οποία βρήκαν φριχτό θάνατο.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία των ΗΠΑ, το FBI, άρχισε τη διενέργεια έρευνας για «έγκλημα υποκινούμενο από μίσος κατά των Καθολικών» μετά τους πυροβολισμούς σε εκκλησία στη Μινεάπολη, κατά τους οποίους δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα 14 παιδιά.

"Το FBI διερευνά (…) μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς", έγραψε ο Κας Πατέλ, ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας, στην πλατφόρμα X, κατονομάζοντας τον δράστη ως "Ρόμπιν Γουέστμαν", έναν άνδρα που κατά τη γέννησή του ονομάστηκε Ρόμπερτ Γουέστμαν".

Το προφίλ του δράστη

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε η Ρόμπιν Γουέστμαν, 23 ετών. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία, η Γουέστμαν ήταν τέκνο πολυμελούς οικογένειας. Είχε γεννηθεί ως αγόρι με το όνομα Ρόμπερτ και το 2019 είχε αλλάξει το όνομά του σε Ρόμπιν.

Όπως γράφει το BBC, η μητέρα της Μέρι Γκρέις Γουέστμαν, εργαζόταν από το 2016 ως το 2021 στο ιδιωτικό σχολείο που βρισκόταν δίπλα στην εκκλησία όπου έγινε το μακελειό. Η πληροφορία αναγράφεται σε ενημερωτικό δελτίο του σχολείου και σε αυτό αναφερόταν πως το σχολείο καλωσόριζε τη Μέρι ως τη νέα διοικητική βοηθό στο γραφείο επιχειρήσεων.

Μια ανάρτηση στο Facebook της εκκλησίας αναφέρει ότι συνταξιοδοτήθηκε από το σχολείο τον Αύγουστο του 2021.

Η υπηρεσία επαλήθευσης του BBC (BBC Verify) είχε πρόσβαση σε δύο βίντεο που φέρεται να είχε αναρτήσει η Γουέστμαν πριν την επίθεση. Τα βίντεο έχουν διάρκεια 10 και 20 λεπτών αντίστοιχα και σε αυτά φαίνονται πολλά όπλα, σφαίρες και γεμιστήρες, σε έναν χώρο που μοιάζει με υπνοδωμάτιο.

Ένα ρατσιστικό και ένα αντισημιτικό μήνυμα, καθώς και ένα μήνυμα που ζητά τη δολοφονία του Προέδρου Τραμπ, είναι γραμμένα στα πυρομαχικά και τα όπλα.

Το CBS ρώτησε τον Λευκό Οίκο σχετικά με το μήνυμα και ένας αξιωματούχος απάντησε πως ο Λευκός Οίκος είναι σχετικά ενήμερος αλλά δε θα κάνει κάποιο σχόλιο προς το παρόν.

Στο ένα βίντεο, ένα χέρι γυρίζει αργά τις σελίδες ενός σημειωματάριου, το οποίο είναι τοποθετημένο πάνω σε αυτό που φαίνεται να είναι διαγράμματα όπλων.

Εμφανίζονται τέσσερις σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις. Σε μία από αυτές φάινεται κάτι σαν κάτοψη της αίθουσας της εκκλησίας, και ξαφνικά ένα μαχαίρι εμφανίζεται να μαχαιρώνει την εκκλησία.

Μια φωνή ακούγεται να μιλά για κατάθλιψη και την πρόθεση να «εκπληρώσω μια τελική πράξη».

Πριν πέσει ο ίδιος νεκρός, η Γουέστμαν πρόλαβε να σκοτώσει δύο παιδιά και τραυμάτισε άλλους 17 ανθρώπους, οι οποίοι παρακολουθούσαν τη λειτουργία σε ένα καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη. Ο δράστης πυροβόλησε δεκάδες φορές μέσα από τα παράθυρα της εκκλησίας εναντίον μαθητών που κάθονταν μέσα στον ναό και κατόπιν αυτοκτόνησε, όπως έγινε γνωστό από αξιωματούχους.

Τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 8 και 10 ετών. «Ήταν μια εσκεμμένη βίαιη ενέργεια εναντίον αθώων παιδιών και άλλων ανθρώπων που εκκλησιάζονταν. Η απόλυτη σκληρότητα και ανανδρία του να πυροβολεί κανείς εναντίον μιας εκκλησίας γεμάτης από παιδιά είναι απολύτως ακατανόητη», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολη Μπράιαν Ο΄ Χάρα σε δημοσιογράφους.

Η επίθεση σημειώθηκε δύο ημέρες αφότου ξεκίνησε η σχολική χρονιά στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο με περίπου 395 μαθητές που συνδέεται με έναν καθολικό ναό σε μια αστική περιοχή στο νοτιοανατολικό τμήμα της μεγαλύτερης πόλης της Μινεσότα. Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα πρόβαλαν πλάνα με γονείς να σκύβουν κάτω από την κίτρινη ταινία της αστυνομίας και να οδηγούν μαθητές εκτός του σχολείου.

Τουλάχιστον δύο από τις πόρτες της εκκλησίας είχαν μπλοκαριστεί από έξω με τη χρήση σανιδών, περιέγραψε ο Ο΄ Χάρα. Αξιωματικοί είπαν επίσης ότι ο δράστης ήταν οπλισμένος με ένα τουφέκι, ένα περίστροφο και ένα πιστόλι και δεν είχε βαρύ ποινικό μητρώο. Προς το παρόν δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα το όνομά του και επισημαίνουν πως προσπαθούν να κατανοήσουν τα κίνητρά του. Ανέφεραν επίσης πως βρήκαν ένα καπνογόνο στο σημείο και διεξάγουν έρευνες σε ένα όχημα στον χώρο στάθμευσης.

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έχουν βάλει στο μικροσκόπιό τους βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο για να καθορίσουν εάν τα είχε μεταφορτώσει ο ένοπλος, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Νοσοκομεία της περιοχής έκαναν γνωστό πως παρέχουν ιατρική περίθαλψη σε 15 παιδιά και δύο ενήλικες, πολλοί εκ των οποίων φέρουν τραύματα από σφαίρες.

Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία σημειώνονται τακτικά στις ΗΠΑ, πυροδοτώντας τον δημόσιο διάλογο για τους νόμους περί οπλοφορίας και σχολικής ασφάλειας. Μέχρι στιγμής φέτος, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 140 τέτοια περιστατικά, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων K-12 School Shooting Database.

«Να μην πούμε για σκέψεις και προσευχές αυτήν τη στιγμή. Αυτά τα παιδιά στην κυριολεξία προσεύχονταν. Ήταν η πρώτη εβδομάδα του σχολείου. Βρίσκονταν σε έναν ναό», δήλωσε ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εμφανώς αγανακτισμένος.

Είχαν σημειωθεί άλλα τρία περιστατικά με πυροβολισμούς στην πόλη των μεσοδυτικών ΗΠΑ από το απόγευμα της Τρίτης, ένα μεταξύ αυτών σε ένα Λύκειο Ιησουιτών, όπου συνολικά τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία. Η σημερινή επίθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με τις άλλες, επισήμανε ο Ο΄ Χάρα.

