Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητάει η Ευρώπη - Όχι στρατεύματα από χώρες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο αποκλείει την αποδοχή στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου.

Στην καθημερινή ενημέρωση Τύπου, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία είναι «πολύ σημαντικές» και μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση της μακροχρόνιας σύγκρουσης.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Μόσχα έχει αρνητική άποψη για τις ευρωπαϊκές προτάσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, σημειώνει το SkyNews.

O Πεσκόφ είπε πως τυχόν ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα σημαίνει παρουσία του ΝΑΤΟ εκεί, το οποίο, είπε, η Ρωσία είχε σκοπό να αποτρέψει ευθύς εξαρχής.

«Πράγματι, πολύ στην αρχή, ήταν η προώθηση στρατιωτικής υποδομής του ΝΑΤΟ και η διείσδυση στρατιωτικής υποδομής στην Ουκρανία που θα μπορούσαν πιθανότατα να αναφερθούν μεταξύ των ριζικών αιτίων της κατάστασης σύγκρουσης η οποία ανέκυψε», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Επομένως έχουμε αρνητική στάση απέναντι σε αυτές τις συζητήσεις».

Όλες οι πλευρές συμφωνούν πως οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να αποτελέσουν τμήμα οποιασδήποτε συμφωνίας ειρήνης, όμως διαφωνούν θεμελιωδώς για το ποια μορφή θα πρέπει να έχουν αυτές.

Η Ρωσία λέει ότι θα μπορούσε να είναι μία από τις εγγυήτριες της ασφάλειας της Ουκρανίας και θέλει να αναβιώσει μία πρόταση που συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές το 2022, κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Το Κίεβο απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας πως θα έδινε στη Μόσχα αποτελεσματικό βέτο σε οποιαδήποτε εξωτερική στρατιωτική υποστήριξη για την Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ είπε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι «ένα από τα πιο σημαντικά θέματα» αλλά η Ρωσία δεν πιστεύει ότι βοηθάει την κατάσταση το να συζητιούνται δημόσια.

Όσον αφορά τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών υψηλού επιπέδου με την Ουκρανία, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι τέτοιες συναντήσεις πρέπει να προετοιμάζονται καλά για να είναι αποτελεσματικές.

Μετά από αναφορές ότι οι νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία είχαν ως στόχο τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα επιτίθεται μόνο σε στρατιωτικούς και συνδεόμενους με στρατιωτικές ανάγκες στόχους.

