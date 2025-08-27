Συναγερμός στη Μινεσότα: Πυροβολισμοί σε εκκλησία - Αναφορές για «πολλά θύματα»

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα με τις πρώτες αναφορές να μιλούν για «πολλούς νεκρούς».

Οι πρώτες -ανεπιβεβαίωτες- πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον «20 νεκρούς ή τραυματίες».

H επίθεση έγινε σε καθολική εκκλησία, δίπλα από σχολείο με άγνωστο, «ντυμένο στα μαύρα» να πυροβολεί αδιακρίτως με τουφέκι.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Active shooter situation at least 20 victims at the Annunciation Church in Minneapolis, Minnesota, major police and emergency response on scene story is developing. pic.twitter.com/LVx4nYCPZc — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 27, 2025

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ως τώρα επιβεβαιώνονται δύο θάνατοι, ενώ υπάρχουν πολλοί τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σε κρίσιμη κατάσταση.

Επίσης, γίνεται αναφορά για έρευνα της αστυνομίας για εκρηκτικό μηχανισμό μέσα στην εκκλησία.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, ενημερώθηκε για το περιστατικό.

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας», ανέφερε.

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.



I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

Πηγή: iefimerida.gr