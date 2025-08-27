Συναγερμός στη Μινεσότα: Πυροβολισμοί σε εκκλησία - Αναφορές για «πολλά θύματα»

Οι πρώτες -ανεπιβεβαίωτες- πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον «20 νεκρούς ή τραυματίες».
H επίθεση έγινε σε καθολική εκκλησία, δίπλα από σχολείο με άγνωστο, «ντυμένο στα μαύρα» να πυροβολεί αδιακρίτως με τουφέκι.
Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ως τώρα επιβεβαιώνονται δύο θάνατοι, ενώ υπάρχουν πολλοί τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σε κρίσιμη κατάσταση.
Επίσης, γίνεται αναφορά για έρευνα της αστυνομίας για εκρηκτικό μηχανισμό μέσα στην εκκλησία.
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, ενημερώθηκε για το περιστατικό.
«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας», ανέφερε.
Πηγή: iefimerida.gr