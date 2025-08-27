Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη σε αγωγό πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα και τον ρωσικό στρατό



Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του χωριού Μποζάτκοβο, στα περίχωρα της Ριαζάν, όπου τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για μεγάλη πυρκαγιά μετά από έκρηξη στον αγωγό. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και συνεργεία επισκευής, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά και να αποκατασταθούν οι ζημιές.



Πηγή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε στην εφημερίδα Kyiv Independent ότι ο αγωγός αποτελεί κρίσιμο δίαυλο τροφοδοσίας της Μόσχας με καύσιμα, ενώ συμβάλλει και στον ανεφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. «Ως αποτέλεσμα της ισχυρής έκρηξης, η μεταφορά πετρελαιοειδών προς τη Μόσχα μέσω του αγωγού έχει ανασταλεί επ’ αόριστον», ανέφερε χαρακτηριστικά.



❗️A powerful explosion occurred at night on the Ryazan-Moscow oil pipeline, which suspended fuel supplies to the Russian capital, 🇷🇺Moscow. pic.twitter.com/Ug5pmYWtDT — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 27, 2025

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ουκρανικές δυνάμεις έχουν στοχοποιήσει κατ’ επανάληψη τη ρωσική ενεργειακή υποδομή, μέσα από επιχειρήσεις δολιοφθοράς και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στόχος των ενεργειών αυτών, σύμφωνα με το Κίεβο, είναι η υπονόμευση των εσόδων της Μόσχας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, που αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, ενώ η έκταση των ζημιών στον αγωγό και το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την πλήρη αποκατάσταση παραμένουν ασαφή. Το γεγονός πάντως έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πληγμάτων κατά της ρωσικής ενεργειακής υποδομής, σε μια περίοδο που η Μόσχα προσπαθεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή καυσίμων στο εσωτερικό και στο μέτωπο του πολέμου.

Πηγή: protothema.gr