Καταγγελία για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: «Έσπασαν τις πόρτες με μπράβους και μας έβγαλαν έξω»

Την άλλη άποψη για όσα συμβαίνουν από χθες το βράδυ στην Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά κατέθεσε σήμερα ένας εκ των αντιδρώντων μοναχών.

Μιλώντας στο OPEN, ο Ιερομόναχος π. Συμεών έκανε καταγγελίες για μπράβους και εκδίωξή τους με τη βία.

«Λέγονται ψέματα. Χθες το βράδυ 8.30 ήρθε ο Δεσπότης με καμιά δεκαριά μπράβους και δύο μοναχούς μετά από πολύ καιρό. Μπήκαν στο μοναστήρι ενώ αυτό λειτουργούσε κανονικότατα και με οδηγό με έναν μοναχό τον πατέρα Αβάκιο, χτυπούσαν τις πόρτες στα κελιά , έσπασαν τις πόρτες και μας έβγαλαν έξω από το μοναστήρι. Έίμαστε άυπνοι . Μπήκε και η κα Κατερίνα Σπυροπούλου (σ.σ. γραμματέας της Μονής) και οι δώδεκα μοναχοί μείναμε έξω. Ήρθε η αστυνομία, ζητήσαμε επιμόνως να μπούμε. Καταληψίες είναι οι μπράβοι του Αρχιεπισκόπου. Έχουμε δώσει βίντεο με μπράβους έξω από το κελί του πατρός Αλεξίου, που του χτυπάνε και δεν ανοίγει.. Δεν μας ανακοίνωσαν να εγκαταλείψουμε τη Μονή. Υπάρχει καταστατικό στο μοναστήρι, υπάρχουν ιεροί κανόνες. Θα δημοσιεύσουμε το κατηγορητήριο με βάση του οποίου ελήφθη απόφαση παύσης του Αρχιεπισκόπου. Πριν ένα μήνα ελήφθη η απόφαση της παύσεως και κατατέθη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Είναι φυσικό να την αμφισβητεί η άλλη πλευρά. Είναι εδώ η αιγυπτιακή αστυνομία και ζητάει από τους καταληψίες να ανοίξουν τις πόρτες και εκείνοι δεν ανοίγουν», ανέφερε ο μοναχός.

Επικοινωνία Αθήνας - Καϊρου

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά από τις τελευταίες εξελίξεις ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Τι είχε συμβεί το βράδυ

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν χθες στη Μονή Σινά, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, Δαμιανός βρέθηκε αντιμέτωπος με ομάδα μοναχών που τον αμφισβητούσαν, καταγγέλλοντας ακόμη και επίθεση εναντίον του.

Η άφιξη του Αρχιεπισκόπου και η σύγκρουση

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, έφθασε το απόγευμα της 26ης Αυγούστου στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, με σκοπό –όπως δήλωσε– τη συνδιαλλαγή και τον διάλογο με την ομάδα των δέκα μοναχών που είχαν κινηθεί εναντίον του. Σύμφωνα με την πλευρά του, οι μοναχοί αυτοί είχαν συγκαλέσει συνέλευση χωρίς την έγκρισή του, με στόχο την τροποποίηση του Κανονισμού της Μονής, παρά το γεγονός ότι βάσει κανονισμού ο ίδιος προεδρεύει πάντα σε τέτοιες διαδικασίες.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι, κατά την παρουσία του, δέχθηκε επίθεση και προπηλακισμούς, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενη επίσκεψή του.

Η στάση της Αιγυπτιακής Αστυνομίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας η αιγυπτιακή Αστυνομία που έχει κληθεί από τον ηγούμενο προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα αρνείται να παρέμβει, αφήνοντας να εξελίσσεται η «πολιορκία» της Μονής από τους εκδιωχθέντες μοναχούς.

Η στάση αυτή ερμηνεύεται ως άρνηση της Αιγύπτου να συνδράμει στην λήξη της εσωτερικής έριδας της αδελφότητας και την αποκατάσταση της κανονικότητας κάτι το οποίο θα ενίσχυε την διαπραγματευτική θέση της Μονής, επισημαίνει.

Νωρίτερα, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, μετέβη στη Μονή και, σε συνεργασία με τους υποστηρικτικούς μοναχούς και τους ενταγμένους Βεδουίνους, κάλεσε τους δέκα μοναχούς που είχαν αντιταχθεί σε αυτόν να τηρήσουν την τάξη και τους κανονισμούς.

Μετά την άρνησή τους, απομακρύνθηκαν εκτός Μονής. Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αποκατάσταση της νομιμότητας. Όπως γνωστοποίησε, εν συνεχεία συγκάλεσε συνέλευση των μοναχών, η οποία εξέλεξε νέα Σύναξη.

Η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού

«Ἐφθασα σήμερα το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την συνδιαλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει και κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε συγγνώμη».

