Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί τη Ρωσία με κυρώσεις: «Θα είναι οικονομικός πόλεμος και όχι παγκόσμιος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως έχει κουραστεί από τη στάση του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Ουκρανικό και απειλεί τη Μόσχα με κυρώσεις.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «ο πόλεμος» απέναντι στη Ρωσία θα είναι οικονομικός, ενώ παραδέχθηκε πως «θα ήταν πιο εύκολο» και έριξε βέλη και στον Ζελένσκι, λέγοντας πως «φταίει και εκείνος».

«Μιλάω για οικονομικές κυρώσεις αν δεν συμφωνήσει ο Πούτιν σε εκεχειρία, επειδή δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Θέλουμε να υπάρξει ένα τέλος. Έχουμε οικονομικές κυρώσεις. Μιλάω για οικονομικό, επειδή δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, επανέφερε τις απειλές του για βαριές οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία, χωρίς να θέσει χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους, απλά λέγοντας ότι «οι συνέπειες θα είναι κακές για τη Μόσχα».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θέλει να προχωρήσει άμεσα σε νέες κυρώσεις ή δασμούς που θα πλήξουν τη ρωσική οικονομία, εκφράζοντας την ελπίδα πως υπάρχει ακόμη περιθώριο για μια συμφωνία που θα τερματίσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί εκ νέου πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρει μέρος της ευθύνης για τον πόλεμο, αποκαλώντας τον «όχι ακριβώς αθώο». Παράλληλα, απέρριψε τις πρόσφατες ρωσικές δηλώσεις ότι δεν θα υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία μαζί του: «Δεν έχει σημασία τι λένε. Όλοι μπλοφάρουν. Όλα είναι ανοησίες».

«Αυτό που πίστευα ότι θα ήταν το πιο εύκολο, τελικά αποδεικνύεται το πιοτό δύσκολο», είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Αλλά νομίζω ότι θα το καταφέρω».

Πηγή: newsit.gr