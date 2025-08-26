Ισραήλ: Ο πρώην αρχηγός των IDF στρέφεται κατά του Νετανιάχου και ζητά νέα κυβέρνηση - «Ο γιος μου πέθανε εξαιτίας των επιλογών τους»

Ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Γκαντί Αϊζενκοτ, δήλωσε ότι ο γιος του Γκαλ, που σκοτώθηκε στη Γάζα, όπως και άλλοι στρατιώτες, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πολιτικών και ιδεολογικών επιλογών της κυβέρνησης.

Μιλώντας στο δημόσιο ραδιόφωνο Kan, ο Αϊζενκοτ τόνισε ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι «μια κυβέρνηση που αποφεύγει τις ευθύνες της και δεν είναι άξια του Γκαλ… δεν είναι άξια πολλών μαχητών στρατιωτών και, δυστυχώς, ούτε των ομήρων – που έχασαν τη ζωή τους λόγω δειλίας και πολιτικών δισταγμών και λόγω των πολιτικών και ιδεολογικών σκοπιμοτήτων εκείνων που θέλουν να επιστρέψουν στους εποικισμούς της Γάζας και βλέπουν μεγάλα όνειρα και ένα θαύμα να υλοποιείται, σε πλήρη αντίθεση με τους στόχους του πολέμου».



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Μπένι Γκαντζ, με τον οποίο υπήρξε πολιτικός σύμμαχος στο παρελθόν, «κάνει ένα πικρό λάθος» προτείνοντας να ενταχθεί στην κυβέρνηση Νετανιάχου προκειμένου να προχωρήσει μια συμφωνία για τους ομήρους. Κατά τον Αϊζενκοτ, «αυτό που χρειάζεται είναι να πιεστεί πολιτικά και δημόσια ο Νετανιάχου ώστε να πάρει την αυτονόητη απόφαση από την οποία αποφεύγει εδώ και πάνω από έναν χρόνο και να γίνουν όλα όσα χρειάζονται για να αντικατασταθεί. Και εδώ πρέπει όλες οι υγιείς δυνάμεις του κράτους του Ισραήλ να συνεργαστούν ώστε να φύγει αυτή η κακή κυβέρνηση και να χτιστεί μια εναλλακτική που θα ξαναβάλει το Ισραήλ στον σωστό δρόμο».

Πηγή: protothema.gr