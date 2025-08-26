Δήλωση-σοκ του Ντόναλντ Τραμπ: «Σε πολλούς Αμερικανούς θα άρεσε να έχουν έναν δικτάτορα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα για ποινή φυλάκισης σε όσους καίνε τη σημαία της χώρας - Χαρακτήρισε «βρωμιάρη» τον δημοκρατικό κυβερνήτη του Ιλινόι, Τζέι Μπι Πρίτσκερ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε για ακόμη μια φορά σάλο με τις δηλώσεις του, υποστηρίζοντας σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο ότι «πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν έναν δικτάτορα». Ο ίδιος, ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει πως «δεν είναι δικτάτορας», αλλά «ένας άνθρωπος με πολλή κοινή λογική και ευφυΐα».

Η τοποθέτηση αυτή έγινε στο πλαίσιο μιας μαραθώνιας συνέντευξης 80 λεπτών, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε σε ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους, αλλά και σε σειρά θεμάτων που ξάφνιασαν με την αμεσότητα και τον τόνο τους.

Διάταγμα για όσους καίνε τη σημαία

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που προβλέπει ποινή φυλάκισης ενός έτους για οποιονδήποτε καίει την αμερικανική σημαία, χωρίς δυνατότητα πρόωρης αποφυλάκισης. Το μέτρο αυτό έρχεται σε αντίθεση με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 1989, η οποία είχε κρίνει πως τέτοιες ενέργειες αποτελούν μορφή ελευθερίας της έκφρασης.

«Αν καις σημαία, θα πηγαίνεις έναν χρόνο φυλακή, χωρίς καμία εξαίρεση», τόνισε, υιοθετώντας μια θέση που θεωρείται ξεκάθαρα αντισυνταγματική από μεγάλο μέρος της νομικής κοινότητας.

Επιθέσεις σε αντιπάλους και… σχέδια μετονομασίας

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στράφηκε εναντίον πολιτικών του αντιπάλων, χαρακτηρίζοντας «βρομιάρη» τον Δημοκρατικό κυβερνήτη του Ιλινόι, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, και ειρωνευόμενος την εμφάνισή του. Από την πλευρά του, ο Πρίτσκερ απάντησε κατηγορώντας τον Τραμπ ότι λειτουργεί σαν «μαθητευόμενος δικτάτορας» και επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τον στρατό για πολιτικά οφέλη.

Παράλληλα, ο Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε “υπουργείο Πολέμου”, όπως ονομαζόταν μέχρι το 1949, δηλώνοντας ότι δεν χρειάζεται ψηφοφορία στο Κογκρέσο για να προχωρήσει. «Άμυνα σημαίνει αμυντικό. Εμείς θέλουμε να είμαστε επιθετικοί», είπε χαρακτηριστικά.

Από το Μουντιάλ στο… ψάρι-εισβολέα

Η συνέντευξη-ποταμός είχε και πιο ασυνήθιστες στιγμές, καθώς ο Τραμπ παρουσίασε το κύπελλο του Μουντιάλ ποδοσφαίρου, που θα φιλοξενηθεί το επόμενο καλοκαίρι στις ΗΠΑ, το οποίο περιέγραψε ως «τρόπαιο από μασίφ χρυσό».

Σε μια ακόμη παρέκβαση, αναφέρθηκε στον ασιατικό κυπρίνο, ψάρι που έχει εισβάλει στις Μεγάλες Λίμνες, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ βίαιο» και «πρόβλημα ακριβό για να λυθεί». Δεν παρέλειψε να σημειώσει πως «δεν θα κάνει τίποτα» για το ζήτημα αν δεν λάβει επίσημο αίτημα από τον κυβερνήτη του Ιλινόι.

Ο Τραμπ, που δεν δίστασε να μιλήσει με σκληρή γλώσσα για τους κυβερνήτες της Καλιφόρνια και του Μέριλαντ, επανέλαβε ότι εξετάζει την ανάπτυξη στρατού στο Σικάγο, όπως συνέβη ήδη στην Ουάσιγκτον. Η στάση του συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός ΗΠΑ, με πολλούς να βλέπουν πίσω από τις κινήσεις του μια επικίνδυνη διολίσθηση προς τον αυταρχισμό.

