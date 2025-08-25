Παγκόσμια κατακραυγή για το ισραηλινό χτύπημα στο νοσοκομείο της Γάζας - Η συγγνώμη Νετανιάχου

Μορφή χιονοστιβάδας πήραν οι διεθνείς αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς στη Γάζα, τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα για το περιστατικό και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη κάνοντας λόγο για «τρομερό ατύχημα».

Μεταξύ των τουλάχιστον 20 νεκρών βρίσκονται και πέντε δημοσιογράφοι που εργάζονταν για μεγάλα διεθνή πρακτορεία, όπως το Reuters, το Associated Press και το Al Jazeera, τα οποία εξέφρασαν τη βαθιά θλίψη τους για τον θάνατο συνεργατών τους.

Ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ που αποτελεί εκ των κορυφαίων υποστηρικτών του στις κινήσεις του Ντανιάχου, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το ισραηλινό πλήγμα, ενώ υπογράμμισε πως δεν γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «δεν το γνώριζα αυτό», όταν ερωτήθηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο για το πλήγμα. «Λοιπόν, δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δεν θέλω να το δω. Την ίδια ώρα, πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν… τον εφιάλτη», είπε σε δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ο Τραμπ προέβλεψε «οριστικό τέλος» του πολέμου στη Γάζα τις επόμενες δύο ή τρεις εβδομάδες: «Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, θα έχετε ένα οριστικό τέλος», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε το Ισραήλ να «σεβαστεί το διεθνές δίκαιο»: «Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μπορούν να ασκούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα για την κάλυψη της πραγματικότητας της σύγκρουσης», δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Και πρόσθεσε: «Ο καταναγκασμός ενός πληθυσμού στον λιμό είναι έγκλημα πολέμου που πρέπει να σταματήσει αμέσως».

«Η επίθεση αυτή πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας», σημείωσε και το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας με ανακοίνωση στο Χ, καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει αμέσως την πρόσβαση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και να εγγυηθεί την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα.

Συγκλονισμένος από την επίθεση, δήλωσε και ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι: «Άμαχοι, υγειονομικοί και δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε άμεση εκεχειρία».

Νετανιάχου: «Το Ισραήλ λυπάται βαθιά για το τραγικό ατύχημα»

Απολογούμενος εμφανίστηκε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις επιθέσεις του στρατού στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς στη Γαζα σήμερα το πρωί, από τις οποίες σκοτώθηκαν 20 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων πέντε δημοσιογράφοι.

Καθώς κλιμακώνεται η διεθνής καταδίκη για την επίθεση, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του εκφράζει «βαθιά θλίψη» για το «τραγικό ατύχημα» όπως το χαρακτηρίζει, ενώ αναφέρει ότι διεξάγεται ενδελεχής έρευνα.

«Το Ισραήλ λυπάται βαθιά για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα στο Νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα. Το Ισραήλ εκτιμά το έργο των δημοσιογράφων, του ιατρικού προσωπικού και όλων των πολιτών. Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα», αναφέρεται σε σχετική δήλωση στα αγγλικά που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του ισραηλινού πρωθυπουργού στο X.

«Ο πόλεμός μας είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων μας στα σπίτια τους», προσθέτει στη δήλωση.

Israel deeply regrets the tragic mishap that occurred today at the Nasser Hospital in Gaza.



Israel values the work of journalists, medical staff, and all civilians. The military authorities are conducting a thorough investigation.



Our war is with Hamas terrorists. Our just… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 25, 2025

Ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν

Ο εικονολήπτης του Reuters, Χουσάμ αλ Μάσρι, σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν στην ταράτσα του νοσοκομείου, μεταδίδοντας ζωντανή εικόνα από τον ουρανό της Χαν Γιουνίς.

BREAKING: lSRAEL KlLL 4 MORE JOURNALISTS AND 11 CIVILIANS AFTER STRIKE ON GAZA HOSPITAL



Israel bombed Nasser Medical Complex in Khan Younis with two successive strikes, killing 15 people including 4 Journalists.



Among the victims are journalists Mohammad Salama (Al Jazeera),… pic.twitter.com/7UChSNXVUr — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) August 25, 2025

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του BBC, Εμίρ Νάντερ, το τελευταίο του ρεπορτάζ για το πρακτορείο αφορούσε την κηδεία μιας οικογένειας που είχε σκοτωθεί σε ισραηλινό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων.

Η Χαντίλ Αμπού Ζάιντ, συνεργάτιδα της οργάνωσης Medical Aid for Palestinians, είπε ότι βρισκόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου όταν εκρήξεις συγκλόνισαν το χειρουργείο δίπλα της.

Το Associated Press, ανακοίνωσε ότι θρηνεί την απώλεια της 33χρονης Μαριάμ Ντάγκα, ανεξάρτητης φωτορεπότερ που συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου.

Η Ένωση Ξένου Τύπου (Foreign Press Association) κάλεσε το Ισραήλ να δώσει «άμεση εξήγηση» για τον θάνατο «ομάδας δημοσιογράφων από διεθνή μέσα», με τον ισραηλινό στρατό να απαντάει ότι «δεν στοχεύει δημοσιογράφους».

Παράλληλα, η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) αναφέρει ότι περισσότεροι από 190 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ – Γάζας, εκ των οποίων τουλάχιστον 180 Παλαιστίνιοι.

Part of the funeral procession to send off journalist Mariam Abu Daqqa, who was assassinated while on duty in Nasser Hospital this morning.#FreePalestine #IsraelIsATerroristState #NetanyahuButcherofGaza pic.twitter.com/aDV0eowu5V — Karim (@SajedulKarim_17) August 25, 2025

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, ανέφερε: «Οι ΙDF λυπούνται για οποιαδήποτε βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα και δεν στοχεύουν δημοσιογράφους. Οι IDF ενεργούν για να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια των στρατιωτών τους».

ΟΗΕ: Νοσοκομεία και δημοσιογράφοι «δεν πρέπει να είναι στόχοι»

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε σήμερα να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των υγειονομικών εγκαταστάσεων.

«Την ώρα που οι άνθρωποι στη Γάζα λιμοκτονούν, η ήδη περιορισμένη πρόσβαση που έχουν στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης επιδεινώνεται περαιτέρω από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε μήνυμά του στο Χ.

«Δεν μπορούμε να το πούμε αρκετά δυνατά: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τις επιθέσεις εναντίον του συστήματος υγείας. Εκεχειρία τώρα!», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στα πλήγματα, μεταξύ άλλων ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας ήταν κρίσιμη και λάμβαναν ήδη φροντίδα.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της υπηρεσίας για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) του ΟΗΕ κατήγγειλε σήμερα τη «σοκαριστική» αδράνεια της διεθνούς κοινότητας απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα.

Αυτό το πλήγμα έκανε «να σωπάσουν οι τελευταίες φωνές που καταγγέλλουν τον σιωπηλό θάνατο των παιδιών θυμάτων του λιμού», κατήγγειλε ο Φιλίπ Λαζαρινί στο Χ, προσθέτοντας πως «η αδιαφορία και η αδράνεια είναι σοκαριστικές».

«Οι δημοσιογράφοι δεν αποτελούν στόχο. Τα νοσοκομεία δεν αποτελούν στόχο», αντέδρασε από την πλευρά της η Ραβίνα Σαμντασανί, εκπρόσωπος Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Η δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα θα έπρεπε να σοκάρει τον κόσμο, όχι να τον βυθίσει σε μια εκκωφαντική σιωπή, αλλά να τον κάνει να αντιδράσει», υπογράμμισε.

Πηγή: cnn.gr