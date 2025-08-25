Γαλλία: Προς κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαϊρού - «Όχι» και από Σοσιαλιστές σε παροχή ψήφου εμπιστοσύνης

Πολύ δύσκολα θα αποφευχθεί η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού στη Γαλλία, αφού οι Σοσιαλιστές προτίθενται να μη δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, ακολουθώντας τα άλλα κόμματα της Αριστεράς και την Ακροδεξιά.

Προς νέα πολιτική κρίση βαίνει η Γαλλία, καθώς το ρίσκο που ανέλαβε ο Φρανσουά Μπαϊρού ανακοινώνοντας πως θα ζητήσει στις 8 Σεπτεμβρίου ψήφο εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό του 2026 δεν φαίνεται να του «βγαίνει».

Μετά την Ανυπότακτη Γαλλία, το Κομμουνιστικό Κόμμα, την Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν, και τους Οικολόγους, ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, χαρακτήρισε «αδιανόητο» πώς το κόμμα του μπορεί να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και το σχέδιο προϋπολογισμού που περιέχει μια σειρά από περικοπές.

«Είναι αδιανόητο οι Σοσιαλιστές να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στον Φρανσουά Μπαϊρού», είπε ο Ολιβιέ Φορ στη Le Monde, προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του ο πρωθυπουργός «επέλεξε να φύγει». Την ίδια θέση επανέλαβε μιλώντας στην τηλεόραση του TF1.

«Ο Φρανσουά Μπαϊρού πιστεύει ότι μπορεί να φύγει ως ένας παρεξηγημένος ήρωας. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης (την οποία δεν έκανε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του) αποτελεί ουσιαστικά παραίτηση», έγραψε στο X η επικεφαλής των Γάλλων Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ.

Οι Οικολόγοι «δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε αυτόν τον πρωθυπουργό, που εκτελεί ένα έργο που είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά ανεύθυνο. Θα το καταψηφίσουμε», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως η παραμονή στην εξουσία της κυβέρνησης Μπαϊρού, που έχει τη στήριξη του προέδρου Μακρόν, εξαρτάται άμεσα από τη στάση των Σοσιαλιστών, οι οποίοι στο πρόσφατο παρελθόν έχουν διαφοροποιηθεί από την υπόλοιπη Αριστερά σε διάφορα ζητήματα.

Στην ηλεκτρονική της έκδοση, η εφημερίδα Le Monde δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δουν τα πιθανά σενάρια, ανάλογα με το ποια κόμματα θα καταψηφίσουν την πρόταση εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού.

Στο σενάριο που οι Σοσιαλιστές επέλεγαν να στηρίξουν την κυβέρνηση, ενδεχομένως διαπραγματευόμενοι ορισμένα από τα δύσκολα μέτρα του προϋπολογισμού, τότε η κυβέρνηση ίσως αντέξει. Με τις αρνητικές ψήφους του Κομμουνιστικού Κόμματος, της Ανυπότακτης Γαλλίας, των Οικολόγων και της Εθνικής Συσπείρωσης, συγκεντρώνονται 249 έδρες, δηλαδή λιγότερες από τις μισές των συνολικά 577 της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Εάν όμως οι Σοσιαλιστές κάνουν πράξη τη δήλωση του Φορ και ακολουθήσουν τη ριζοσπαστική αριστερά και την ακροδεξιά στην καταψήφιση της κυβέρνησης, τότε θα συγκεντρωθούν 315 έδρες, η κυβέρνηση θα πέσει και η Γαλλία θα οδηγηθεί σε νέα πολιτική κρίση.

Πηγή: iefimerida.gr