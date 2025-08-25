MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Καμπάνα» σε Τούρκο υπουργό που οδηγούσε με 223 χλμ. την ώρα - Το πόσταρε σε βίντεο

0
Την επιλογή του να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και μάλιστα να ανεβάζει βίντεο με αυτό του το κατόρθωμα, θα πληρώσει ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

«Καμπάνα» σε Τούρκο υπουργό που οδηγούσε με 223 χλμ. την ώρα - Το πόσταρε σε βίντεο