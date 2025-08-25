Κίνα: Τρίχρονη πήγε στο νοσοκομείο με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι - Ανατριχιαστικό βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό, που έγινε γρήγορα viral στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα, σημειώθηκε στην πόλη Κουνμίνγκ της επαρχίας Γιουνάν, όταν μια μητέρα μετέφερε την τρίχρονη κόρη της στο νοσοκομείο ενώ στο κεφάλι του παιδιού ήταν καρφωμένο... ένα μαχαίρι.

Το γεγονός έγινε γνωστό στις 15 Αυγούστου, όταν χρήστες του διαδικτύου ανάρτησαν βίντεο από την είσοδο μητέρας και κόρης στο Λαϊκό Νοσοκομείο Ντονγκτσουάν. Στα πλάνα φαίνεται το κοριτσάκι να περπατά κρατώντας το χέρι της μητέρας του, με έναν γιατρό να τις καθοδηγεί.

Δείτε το βίντεο:

Shocking moment: A fruit knife accidentally struck a 3-year-old girl's head while her parents were changing the bedsheet.



Thankfully, it has now been safely removed. #safety #safe #child #china #Yunnan pic.twitter.com/PZnFCBU8Ri — Ifeng News (@IFENG__official) August 18, 2025

Αρχικά αναφέρθηκε ότι η γυναίκα, με το επώνυμο Χου, τραυμάτισε άθελά της την κόρη της την ώρα που άλλαζε σεντόνια στο σπίτι. Σύμφωνα με αυτήν την εκδοχή, ένα μαχαίρι για φρούτα εκτοξεύτηκε ξαφνικά και καρφώθηκε στο κεφάλι του παιδιού.

Ωστόσο, μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού αποκάλυψε ότι η μητέρα αργότερα ομολόγησε πως σήκωσε το μαχαίρι για να τρομάξει την κόρη της, η οποία έκλαιγε, και κατά λάθος την χτύπησε. Η λεπίδα, μήκους περίπου 15 εκατοστών, διαπέρασε το κρανίο της μικρής, ακριβώς πάνω από το δεξί αυτί, αφήνοντας μεγάλο μέρος της εκτεθειμένο. Η μητέρα προσπάθησε να το αφαιρέσει χωρίς επιτυχία και, αντί να καλέσει ασθενοφόρο, πήρε το παιδί από το χέρι και το πήγε η ίδια στο νοσοκομείο.

Αφαιρέθηκε με επιτυχία το μαχαίρι από το κεφάλι του παιδιού

Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν με επιτυχία το αντικείμενο και η κατάσταση της τρίχρονης χαρακτηρίζεται σταθερή. Η αστυνομία διεξήγαγε έρευνα και κατέληξε ότι πρόκειται για ατύχημα, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε εγκληματική πρόθεση.

Ένας έμπειρος γιατρός, μιλώντας σε κινεζικό μέσο ενημέρωσης, εξήγησε ότι η ζωή του παιδιού δεν κινδύνευσε άμεσα εξαιτίας της ελαστικότητας του παιδικού κρανίου. Προειδοποίησε ωστόσο ότι, αν η μητέρα είχε τραβήξει το μαχαίρι μόνη της, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν μοιραίο.

Πηγή: newsbomb.gr