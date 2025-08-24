Ισραήλ: Διαμαρτυρίες έξω από κατοικίες υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου

Συγγενείς ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας διαδήλωσαν σήμερα έξω από κατοικίες Ισραηλινών υπουργών, ζητώντας κατάπαυση του πυρός και συμφωνία με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Δεν θα συγχωρήσουμε περαιτέρω καθυστέρηση», αναφέρει ανακοίνωση του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοούμενων.

«Ακούστε τους ανθρώπους. Βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και φέρτε τους όλους πίσω».

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τα σπίτια έξι υπουργών της κυβέρνησης, περιλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατς, και του υπουργού Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ.

Άλλη μία μεγάλη ημέρα κινητοποίησης σε όλο το Ισραήλ έχει σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τρίτη.

Η Χαμάς ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα ότι συμφώνησε με μια νέα πρόταση των μεσολαβητών για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, πρόκειται για τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης που είχε διαπραγματευθεί προηγουμένως ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός 60 ημερών στη διάρκεια της οποίας θα απελευθερωθούν δέκα όμηροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Συνολικά 50 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους μόνον οι 20 φέρεται να είναι ζωντανοί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει εγκρίνει σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας ενώ την ίδια στιγμή αφήνει να αιωρείται προοπτική νέων διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ