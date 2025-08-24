Χάος σε πτήση στη Ρωσία: Γυναίκα σε αμόκ επιτέθηκε σε αεροσυνοδούς - (vid)

Χαοτικές στιγμές εκτυλίχθησαν σε πτήση στη Ρωσία, όταν μία επιβάτης σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε σε δύο αεροσυνοδούς, ενώ το αεροπλάνο πετούσε από το Νοβοσιμπίρσκ προς τη Μόσχα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή (24/08) η υπηρεσία Τύπου του τμήματος Μεταφορών (UT) του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.

Συγκεκριμένα, ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν στον αέρα, η γυναίκα γρονθοκόπησε στο κεφάλι τους υπαλλήλους της αεροπορικής εταιρείας κατά τη διάρκεια διαμάχης με τα μέλη του πληρώματος. Μετά την προσγείωση του αεροπλάνου, οι αστυνομικοί την προσήγαγαν και την μετέφεραν στο τμήμα για περαιτέρω έρευνα.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης, η γυναίκα συμπεριφερόταν ανάρμοστα, έβριζε και δεν ανταποκρινόταν στα αιτήματα των αεροσυνοδών να ηρεμήσει. Τα τραυματισμένα μέλη του πληρώματος έλαβαν την απαραίτητη βοήθεια.

Δείτε το βίντεο:

✈️Crazy scene on a Russian flight:



On the Novosibirsk–Moscow route, an aggressive woman violently attacked the flight attendants



Right after takeoff on a Pobeda Boeing 737, she scared passengers, demanded the phone the crew was filming on — and then launched into a fight.



In… pic.twitter.com/mtP5oTqdHb — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2025

Η γυναίκα κατηγορήθηκε για τέλεση ήσσονος σημασίας χουλιγκανισμού, διευκρίνισε το τμήμα Μεταφορών.

«Διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διαπιστωθούν όλες οι περιστάσεις του συμβάντος, θα προσδιοριστεί η σοβαρότητα της βλάβης στην υγεία των εργαζομένων και θα ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το νόμο», ανέφερε το γραφείο Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών.

Πηγή: newsbomb.gr