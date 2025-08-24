Λιμός στη Γάζα: Εικόνες επίγειας κόλασης και αργού θανάτου – Φόβοι ότι οι νεκροί θα αυξηθούν δραματικά

Η Γάζα πλήττεται από λιμό που ενδέχεται να εξαπλωθεί, σύμφωνα με πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ.

Η Γάζα πλήττεται από λιμό σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε από πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η οποία πρόσθεσε ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί μετά από μήνες αδιάκοπων συγκρούσεων.

«Ο χρόνος για συζητήσεις και δισταγμούς έχει περάσει, η πείνα είναι παρούσα και εξαπλώνεται ραγδαία. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό κανενός ότι απαιτείται άμεση και εκτεταμένη αντίδραση» αναφέρει η έκθεση.

Η IPC ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, λέγοντας ότι χωρίς εκεχειρία που θα επιτρέπει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλους τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, «οι θάνατοι θα αυξηθούν δραματικά».

Κατά τη διάρκεια των σχεδόν δύο ετών πολέμου στη Γάζα, το Ισραήλ έχει κατά καιρούς περιορίσει ή διακόψει την είσοδο βοήθειας στον κατεστραμμένο θύλακα.

Ενώ ορισμένοι άνθρωποι έχουν πεθάνει από την πείνα, άλλοι έχουν σκοτωθεί προσπαθώντας να λάβουν βοήθεια σε κέντρα διανομής που διαχειρίζεται η αμφιλεγόμενη, υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, Ανθρωπιστική Ίδρυση της Γάζας (GHF), η οποία δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει ένα σύστημα του ΟΗΕ που επικρίνεται εδώ και καιρό από το Ισραήλ.

Ο ΟΗΕ θα πρέπει να αυτοχαρακτηριστεί «διεφθαρμένος» και «ανίκανος»

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Mike Huckabee, δήλωσε το Σάββατο ότι ο ΟΗΕ θα πρέπει να αυτοχαρακτηριστεί «διεφθαρμένος» και «ανίκανος» μετά την αναγγελία της IPC για λιμό.

«Τα (διεθνή) μέσα ενημέρωσης παραβλέπουν την πραγματική ιστορία της «λιμοκτονίας» στη Γάζα. Οι όμηροι ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ από την πείνα, η Χαμάς παχαίνει, και ο ΟΗΕ κηρύσσει λιμοκτονία, ενώ το 92% των τροφίμων ΤΟΥΣ κλέβεται για να πωληθεί από τη Χαμάς», έγραψε ο Huckabee στο X. «Εν τω μεταξύ, τα τρόφιμα του ΟΗΕ σαπίζουν στον ήλιο. Ο ΟΗΕ πρέπει να κηρύξει τον εαυτό του διεφθαρμένο και ανίκανο».

Η Συντονιστική Επιτροπή Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (COGAT), η ισραηλινή υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με τη διευκόλυνση της διανομής βοήθειας στη Γάζα, απέρριψε την έκθεση του IPC πριν από τη δημοσίευσή της, λέγοντας ότι «βασίζεται σε μεροληπτικά, προκατειλημμένα δεδομένα και επιφανειακές πληροφορίες που προέρχονται από τη Χαμάς».

Η COGAT δήλωσε ότι η «μονομερής προσέγγιση» της IPC «αγνοεί εντελώς τις εκτεταμένες ανθρωπιστικές προσπάθειες που έχουν αναληφθεί στη Γάζα», προσθέτοντας ότι η έκθεση αγνόησε τις πληροφορίες που παρέχονται στους συντάκτες της από το Ισραήλ.

Δήλωσε επίσης ότι όσον αφορά τη βοήθεια, η «συνολική τάση έχει αλλάξει» στη Γάζα, αλλά ότι η Χαμάς συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τα ανθρωπιστικά εφόδια.

Ωστόσο, οι οργανώσεις παροχής βοήθειας, ο ΟΗΕ και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες και εικόνες που προέρχονται από τη Γάζα έχουν σκιαγραφήσει μια διαφορετική εικόνα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι υπάρχει «πραγματική πείνα» στη Γάζα, αντιφάσκει με τις δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει δηλώσει ότι κανείς δεν πεινάει στην περιοχή.

«Όχι άλλες δικαιολογίες»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι η πείνα που έχει αναφερθεί στη Γάζα είναι «μια ανθρωπογενής καταστροφή, μια ηθική καταδίκη και μια αποτυχία της ίδιας της ανθρωπότητας».

«Ως κατοχική δύναμη, το Ισραήλ έχει σαφείς υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του καθήκοντος να εξασφαλίζει τρόφιμα και ιατρικά εφόδια για τον πληθυσμό», πρόσθεσε ο Γκουτέρες. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί ατιμώρητα. Όχι άλλες δικαιολογίες».

Ο Τομ Φλέτσερ, συντονιστής έκτακτης βοήθειας του ΟΗΕ, προέτρεψε τον κόσμο να διαβάσει την έκθεση του IPC «από την αρχή μέχρι το τέλος».

«Διαβάστε την με θλίψη και οργή, όχι ως λέξεις και αριθμούς, αλλά ως ονόματα και ζωές. Μην έχετε καμία αμφιβολία για αυτή την αδιάψευστη μαρτυρία. Πρόκειται για λιμό, τον λιμό της Γάζας. Η πείνα που θα μπορούσαμε να είχαμε αποτρέψει αν μας το επέτρεπαν. Ωστόσο, τα τρόφιμα συσσωρεύονται στα σύνορα λόγω της συστηματικής παρεμπόδισης από το Ισραήλ», δήλωσε ο Fletcher την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου.

Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε τα ευρήματα της IPC «σφοδρή καταγγελία της αποτυχίας των κρατών να πιέσουν το Ισραήλ να τερματίσει τη γενοκτονία στην κατεχόμενη Λωρίδα της Γάζας» και δήλωσε ότι η έκθεση επιβεβαίωσε αυτό για το οποίο προειδοποιούσαν εδώ και καιρό οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι οργανώσεις αρω

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP) και η UNICEF επανέλαβαν ότι «η πείνα πρέπει να σταματήσει με κάθε κόστος» και εξέφρασαν σοβαρή ανησυχία για την απειλή εντατικοποίησης της επίθεσης στην πόλη της Γάζας.

Αραβικές χώρες, όπως το Κουβέιτ, η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία, καταδίκασαν την κατάσταση, όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον περασμένο μήνα, το CNN ανέφερε τον θάνατο της 4χρονης Ραζάν Αμπού Ζαχέρ, η οποία πέθανε σε νοσοκομείο στο κέντρο της Γάζας από επιπλοκές που προκλήθηκαν από υποσιτισμό, σύμφωνα με ιατρική πηγή. Το σκελετωμένο σώμα της ήταν ξαπλωμένο πάνω σε μια πέτρινη πλάκα.

Δύο ακόμη θάνατοι λόγω πείνας καταγράφηκαν την Πέμπτη από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων από υποσιτισμό σε 271, συμπεριλαμβανομένων 112 παιδιών.

«Ο υποσιτισμός απειλεί τη ζωή 132.000 παιδιών κάτω των πέντε ετών»

Η έκθεση του IPC της Παρασκευής πρόσθεσε ότι «ο υποσιτισμός απειλεί τη ζωή 132.000 παιδιών κάτω των πέντε ετών έως τον Ιούνιο του 2026, συμπεριλαμβανομένων 41.000 σοβαρών περιπτώσεων, διπλασιάζοντας τους αριθμούς του Μαΐου».

Οι επίσημες διαπιστώσεις λιμού είναι σπάνιες. Το IPC έχει διαπιστώσει στο παρελθόν λιμούς στη Σομαλία το 2011, στο Νότιο Σουδάν το 2017 και το 2020, καθώς και σε τμήματα της δυτικής περιοχής Νταρφούρ του Σουδάν πέρυσι. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το IPC επιβεβαιώνει την ύπαρξη λιμού στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το σύστημα IPC – μια κλίμακα πέντε σταδίων που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της σοβαρότητας της επισιτιστικής ανασφάλειας – ο λιμός μπορεί να κηρυχθεί μόνο εάν τα δεδομένα δείχνουν ότι πληρούνται ορισμένα όρια.

Πηγή: ethnos.gr