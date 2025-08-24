Η Ρωσία κατέρριψε drone που κατευθυνόταν στην Μόσχα - Έκλεισαν αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εντόπισαν και κατέστρεψαν 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε διάστημα τριών ωρών, σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ρωσίας

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέρριψε ένα drone που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα και ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια στο έδαφος, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν με ανάρτησή του στο Telegram.

Την ίδια στιγμή, πολλά αεροδρόμια στην κεντρική Ρωσία ανέστειλαν τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας των αερομεταφορών Rosaviatsia. Στελέχη του αεροδρομίου της Αγίας Πετρούπολης είπαν ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις.

