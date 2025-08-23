Γάζα: Ο λιμός έχει φέρει τις ευπαθείς ομάδες στο χείλος της απόλυτης καταστροφής

Ηλικιωμένοι, παιδιά και πάσχοντες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο στην πόλη της Γάζας, η οποία χθες ανακοινώθηκε κι επίσημα ότι πλήττεται από λιμό.

To Integrated Food Security Phase Classification (IPC) ανακοίνωσε χθες ότι πληρούνται τα τρία κριτήρια για την κήρυξη λιμού στο κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός από την ίδρυση του έχει κηρύξει τέσσερις περιπτώσεις λιμού, με τον πιο πρόσφατο να είναι στο Σουδάν το 2024.

«Εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής λιμός»

«Αυτός ο λιμός είναι εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής μπορεί να σταματήσει και να αντιστραφεί», παρατηρεί το IPC και προειδοποιεί ότι αν δεν τεθεί άμεσα σε ισχύ εκεχειρία, δεν αποκατασταθεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και βασικές υπηρεσίες είναι πιθανό να δούμε εκθετική αύξηση των θανάτων.

Στη Γάζα η είδηση δεν προκάλεσε καμία έκπληξη. «Το λέμε εδώ και μήνες, το έχουμε δει με τα μάτια μας, το ζούμε και το υποφέρουμε. Νιώθουμε πολύ αδύναμοι, πολύ άρρωστοι και πολύ κουρασμένοι», τόνισε, μιλώντας στον Guardian, o Αμτζάντ Σάουα, διευθυντής Παλαιστινιακού Δικτύου ΜΚΟ.

«Τρώω μείγμα μπαχαρικών»

«Δεν έχω τίποτα να μαγειρέψω. Δεν έχω χρήματα για να αγοράσω καυσόξυλα για το μαγείρεμα. Τρώμε λίγο φαγητό το πρωί και λίγο το βράδυ. Τρώω λίγο μείγμα μπαχαρικών, τυρί ή αλάτι με ψωμί, χωρίς λαχανικά, χωρίς μαγειρεμένα φαγητά», λέει 55χρονη Σαμπάχ Αντάιζ, η οποία πάσχει από υπέρταση, διαβήτη και καρδιακή νόσο.

Ο 60χρονος σύζυγος της πάσχει από σοβαρή ασθένεια που δεν του επιτρέπει να βγει να μαζέψει φαγητό ή να δουλέψει. «Δεν μας έχει μείνει κανείς, κανείς να μας στηρίξει ή να μας φέρει φαγητό. Έχασα περίπου 10 μέλη της οικογένειάς μου σε αεροπορική επιδρομή στη γειτονιά Τούφα: τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τους ανιψιούς και τις ανιψιές μου, τα παιδιά των αδελφών και των αδελφών μου», προσθέτει η Ανταΐζ.

Από τον Οκτώβρη του 2023 οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επιβάλει ολικό αποκλεισμό της Γάζας. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο δεν επέτρεψαν σε κανένα φορτηγό να μπει στον θύλακα. Πιο πρόσφατα εξαιτίας της διεθνής κατακραυγής αυξήθηκε η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας, ωστόσο και πάλι δεν είναι αρκετή, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού.

«Ένα κιλό ντομάτες κοστίζουν 30 δολάρια»

Η τιμή της ζάχαρης έχει πέσει από περίπου 100 δολάρια (74 λίρες) το κιλό σε περίπου 7 δολάρια, αλλά πολλά άλλα προϊόντα παραμένουν πολύ ακριβά για το 90% του πληθυσμού που δεν έχει εισόδημα. Ενδεικτικά οι ντομάτες κοστίζουν 30 δολάρια το κιλό.

Η 35χρονη Ιχάμ Κράιμ ζει σε μια σκηνή στην πόλη της Γάζα με τον άνεργο σύζυγό της και τα 10 παιδιά τους, ηλικίας 2 -18 ετών. Πριν από τρεις μήνες, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους στο Μπεϊτ Χανούν, στο βόρειο τμήμα της Γάζα. «Τους τελευταίους τρεις μήνες, δεν έχουμε λάβει χρήματα ή βοήθεια. Δεν έχουμε πλέον χρήματα για να αγοράσουμε τίποτα, παρόλο που οι τιμές έχουν πέσει», λέει η Kράιμ. «Τα παιδιά μου ζητούν πολλά πράγματα... Θέλουν να τους φτιάξω γλυκά, αλλά δεν μπορώ γιατί δεν έχουμε χρήματα. Τρώμε μόνο δύο γεύματα την ημέρα, ένα το πρωί και ένα το βράδυ. Σήμερα το πρωί, μαγείρεψα μια κονσέρβα φακές. Το βράδυ, συνήθως τρώμε θυμάρι ή τυρί με ψωμί και μερικές φορές μόνο ψωμί».

Η Ιμπτισάμ Σαλέχ, 50 ετών ζει σε μια σκηνή στην πόλη της Γάζα και έχει εκτοπιστεί 20 φορές από την έναρξη της εισβολής των ισραηλινών δυνάμεων. «Ό,τι έχουμε τώρα προέρχεται μόνο από βοήθεια ή δώρα. Πριν από τον πόλεμο, λάμβανα 100 δολάρια τον μήνα από την πρεσβεία του Κατάρ επειδή ήμουν διαζευγμένη και είχα ένα γιο. Αλλά από τότε που άρχισε ο πόλεμος, δεν έχουμε λάβει τίποτα».

«Βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού»

Η Σαλέχ τρώει ένα γεύμα την ημέρα, συνήθως φακές, αν και αυτή την εβδομάδα ένας γείτονας της έδωσε μια μικρή σακούλα ρύζι. «Δεν έχω τη δύναμη να περιμένω στην ουρά για να πάρω ανθρωπιστική βοήθεια. Μια φορά λιποθύμησα ενώ περίμενα. Ο ήλιος ήταν πολύ καυτός και εγώ είμαι υπερτασική. Λόγω της ζέστης, η αρτηριακή μου πίεση έπεσε και έχασα τις αισθήσεις μου», είπε η Saleh.

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια εκτοπισμού και στερήσεων, λίγοι στην πόλη της Γάζας έχουν σωματικές δυνάμεις ή χρήματα στην άκρη. «Πρόκειται για έναν πληθυσμό που δεν έχει καμία ανθεκτικότητα πλέον... Δεν έχουν απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ασφάλειας. Βρίσκονται ακριβώς στο χείλος του γκρεμού», δήλωσε ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Να σημειωθεί ότι η κατάσταση στη Βόρεια Γάζα εκτιμάται ότι είναι ακόμα πιο ζοφερή, ωστόσο τα δεδομένα που είχε στη διάθεση του το IPC ήταν ανεπαρκή, ώστε να καταλήξει σε κάποιο επίσημο συμπέρασμα.

Πηγή: ethnos.gr