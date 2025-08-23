Χαβάη: «Ξαναξύπνησε» το ηφαίστειο Κιλαουέα - Πίδακες λάβας ύψους 30 μέτρων - (vid)

«Ξαναξύπνησε» το ηφαίστειο Κιλαουέα στην Χαβάη την Παρασκευή (22/08), εκτοξεύοντας στον αέρα πίδακες λάβας ύψους 30 μέτρων.

Ήταν η 31η έκρηξη του Κιλαουέα από τον Δεκέμβριο, μια συχνότητα που ταιριάζει για το ηφαίστειο που κατατάσσεται ανάμεσα στα πιο ενεργά του κόσμου.

Το βόρειο φρέαρ στην κορυφή του κρατήρα άρχισε να εκλύει συνεχώς λάβα το πρωί, και λίγες ώρες αργότερα ξεχείλισε, ενώ άρχισε να εκτοξεύει πίδακες το απόγευμα.

Η έκρηξη περιορίστηκε στην κορυφή του κρατήρα και δεν απειλήθηκαν κατοικίες.

Μερικοί τυχεροί κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να δουν το μοναδικό φαινομένο στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης. Ενώ, όπως και στο παρελθόν, εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη αναμένεται να παρακολουθήσουν ζωντανές μεταδόσεις του ηφαιστείου που καθίστανται δυνατές χάρη σε τρεις κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δείτε live βίντεο του ηφαιστείου:

Κάθε φορά που μαθαίνει ότι η λάβα επέστρεψε, η εθελόντρια της Υπηρεσίας Πάρκων Janice Wei σπεύδει να τραβήξει φωτογραφίες και βίντεο του κρατήρα Halemaumau — ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση των ιθαγενών Χαβανέζων, είναι η κατοικία της θεάς των ηφαιστείων Pele. Είπε ότι όταν η λιωμένη πέτρα εκτοξεύεται ψηλά σαν σιντριβάνι, ακούγεται σαν βρυχηθμός κινητήρα τζετ ή σαν κύματα που σκάουν στον ωκεανό. Μπορεί να νιώσει τη ζέστη της από απόσταση πάνω από ένα μίλι.

«Κάθε έκρηξη είναι σαν να κάθομαι στην πρώτη σειρά στο πιο εκπληκτικό θέαμα της φύσης», είπε η Wei σε ένα email.

Πηγή: newsbomb.gr