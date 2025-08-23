Τουρκική πρόκληση πριν τη Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά με στόχο το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Σήμερα, ανήμερα της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ("εννιάμερα της Παναγίας) θα τελεστεί αντί για τις 15 Αυγούστου η Θεία Λειτουργία στη Μονή Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα.

Ωστόσο οι Τούρκοι φτιάχνουν κλίμα...

Το Ινστιτούτο Ερευνών Μαύρης Θάλασσας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Καραντενίζ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την ορθόδοξη λειτουργία που θα τελεστεί στη Μονή Σουμελά. Η δήλωση περιγράφει λεπτομερώς τον ιστορικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την οικουμενικότητα του οποίου δεν αναγνωρίζουν επ΄ουδενί οι Τούρκοι, και τα σημερινά του σύνορα.

Το Ινστιτούτο ισχυρίστηκε ότι το Πατριαρχείο είχε προηγουμένως μια περίοδο επιρροής υπό οθωμανική κυριαρχία, αλλά συμμετείχε σε αυτονομιστικές δραστηριότητες στην Ανατολία μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά τη διάρκεια των ετών της Ανακωχής. Η δήλωση ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας, το Πατριαρχείο ενέτεινε τις αυτονομιστικές και καταστροφικές του δραστηριότητες σε πολλά μέρη της Ανατολίας, με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη. Μυστική στρατιωτική εκπαίδευση διεξήχθη σε σεμινάρια, σχηματίστηκαν ένοπλες συμμορίες σε ελληνικά χωριά και ορισμένες εκκλησίες στην Κωνσταντινούπολη μετατράπηκαν σε αποθήκες όπλων και πυρομαχικών, διανέμοντας κρυφά όπλα στους επαναστάτες».

Η δήλωση, η οποία τόνισε ότι η Συνθήκη της Λωζάνης εξουσιοδότησε το Πατριαρχείο μόνο να διεξάγει θρησκευτικές υποθέσεις, ανέφερε επίσης: «Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες, το Πατριαρχείο Φαναριού (σ.σ. έτσι αποκαλούν οι Τούρκοι το Οικουμενικό Πατριαρχείο) δεν μπορεί να ασκήσει οικουμενική εξουσία χωρίς την άδεια της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Μια τέτοια πρακτική αποτελεί σαφή παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, που υπογράφηκε το 1969».

Τι αναφέρει για την Παναγία Σουμελά

Σημαντική έμφαση δόθηκε επίσης στη δήλωση σχετικά με την λειτουργία στη Μονή Σουμελά:

Η Μονή Σουμελά είναι ένα ιστορικό οικοδόμημα εντός των συνόρων της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Μια τελετή που τελείται από τον Πατριάρχη στη Μονή δεν μπορεί να υπερβαίνει το να είναι μια θρησκευτική τελετή που ορίζεται και εξουσιοδοτείται από τη Δημοκρατία της Τουρκίας. Εφόσον η τελετή στη Σουμελά τελείται καλή τη πίστει, ειρηνικά και χωρίς πολιτικές προεκτάσεις, μπορεί να υπηρετήσει το νόημα και τη σημασία του ιερού οικοδομήματος. Οποιαδήποτε αντίθετη προσέγγιση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κανέναν άλλο σκοπό παρά να τροφοδοτήσει ιστορικές διαφωνίες.

Στο τέλος της ανακοίνωσής του, το Ινστιτούτο υπενθύμισε ιστορικές και νομικές προοπτικές και τόνισε ότι η τελετή που θα πραγματοποιηθεί στη Μονή Σουμελά θα πρέπει να αξιολογηθεί αποκλειστικά σε θρησκευτικό και πολιτιστικό πλαίσιο.

Προκλητικός Τούρκος δημοσιογράφος

Την ίδια στιγμή Τούρκος δημοσιογράφος πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Erol Kara, εκπρόσωπος του Τουρκικού Κέντρου Ναυτιλιακής και Παγκόσμιας Στρατηγικής (TÜRK DEGS) στο Ελαζίγκ , επέκρινε έντονα τη Λειτουργία. Ο Kara δήλωσε ότι η Λειτουργία ήταν απαράδεκτη και ότι η Ελληνική Εκκλησία είχε υπερβεί τις εξουσίες της.

«Τα τζαμιά είναι κλειστά στην Ελλάδα, αλλά στη χώρα μας επιτρέπονται οι λειτουργίες στα μουσεία.», είπε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια επέκρινε τις πρακτικές στην Ελλάδα δηλώνοντας:

«Ενώ τα τζαμιά στην Ελλάδα μετατρέπονται σε αχυρώνες, δεν υπάρχει ούτε ένα ανοιχτό τζαμί στην Αθήνα. Ενώ οι εκλεγμένοι μουφτήδες φυλακίζονται, είναι απαράδεκτο να επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών στο Μουσείο Σουμελά στην Τραπεζούντα, όπου δεν υπάρχει ορθόδοξη χριστιανική κοινότητα. Σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη, οι λειτουργίες τελούνται σε εκκλησίες. Αυτό δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται σε μουσείο».

Πηγή: newsbomb.gr