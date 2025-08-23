Η μακροβιότερη γυναίκα στον κόσμο έγινε 116 – Τα μυστικά μακροζωίας της Έθελ Κάτερχαμ

Η μακροζωία ανέκαθεν προκαλούσε δέος και θαυμασμό. Οι λεγόμενοι «υπεραιωνόβιοι», οι άνθρωποι δηλαδή που ξεπερνούν τα 110 χρόνια ζωής, αποτελούν ζωντανή γέφυρα με την ιστορία, καθώς έχουν ζήσει γεγονότα που οι νεότερες γενιές γνωρίζουν μόνο από τα βιβλία. Το πώς μπορούμε να φτάσουμε -και ενδεχομένως να ξεπεράσουμε -τα 110 χρόνια ζωής βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της επιστημονικής κοινότητας, η οποία μελετά τους παράγοντες που συμβάλλουν στη μακροζωία.

Έως σήμερα, ελάχιστοι έχουν φτάσει σε τόσο προχωρημένη ηλικία και μία εξ αυτών έκλεισε πριν λίγες ημέρες τα… 116!

Η περίπτωση της Ethel Caterham

Η Ethel Caterham, που ζει σε οίκο φροντίδας στο Lightwater, Surrey, γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της, κατακτώντας τον τίτλο της γηραιότερης εν ζωή γυναίκας στον κόσμο. Έγινε η πρεσβύτερη τον περασμένο Απρίλιο, μετά τον θάνατο της Βραζιλιάνας μοναχής Sister Inah Canbarro Lucas, η οποία είχε φτάσει την ίδια ηλικία, όπως αναφέρει το BBC.

Γεννημένη στις 21 Αυγούστου 1909, η Ethel Caterham είναι η τελευταία εν ζωή υπήκοος του Edward VII. Στα 115α γενέθλιά της, πέρυσι, δέχτηκε μια συγχαρητήρια κάρτα από τον δισέγγονο του βασιλιά, Charles III. Η ζωή της ξεκίνησε 3 χρόνια πριν από την τραγωδία του Τιτανικού, 8 χρόνια πριν από τη Ρωσική Επανάσταση και εκτυλίχθηκε μέσα από τις δραματικές δεκαετίες των δύο Παγκοσμίων Πολέμων.

Κατάγεται από το Shipton Bellinger, Hampshire, όπου γεννήθηκε ως το δεύτερο μικρότερο από 8 παιδιά, και μεγάλωσε στο Tidworth, Wiltshire. Ως έφηβη εργάστηκε ως au pair στην India, ενώ αργότερα ακολούθησε τον σύζυγό της, Norman, αντισυνταγματάρχη του στρατού, στο Hong Kong και το Gibraltar. Το ζευγάρι απέκτησε δύο κόρες και η οικογένεια επέστρεψε για να ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα τελευταία 50 χρόνια, η Έθελ ζει στο Surrey και έχει 3 εγγονές και 5 δισέγγονα.

Ο εορτασμός των 116ων γενεθλίων και τα μυστικά της μακροζωίας της

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε το 2022, δήλωσε: «Η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή, να μπορείς να αφήνεις αναμνήσεις στα παιδιά και τα εγγόνια σου. Οι περιουσίες δεν έχουν καμία σημασία στο τέλος – το μόνο που χρειάζεσαι είναι κάποιον να σε φροντίζει». Ερωτηθείσα για το μυστικό της μακροζωίας της, η Έθελ είπε: «Δεν διαφωνώ ποτέ με κανέναν, ακούω και κάνω ό,τι μου αρέσει».

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον οίκο φροντίδας της αναφέρεται ότι «η Ethel και η οικογένειά της είναι ευγνώμονες για όλα τα εγκάρδια μηνύματα και το ενδιαφέρον που δείξατε, καθώς γιορτάζει τα 116α γενέθλιά της φέτος. Θα περάσει την ημέρα ήσυχα, με την οικογένειά της, ώστε να την απολαύσει με τον δικό της ρυθμό. Σας ευχαριστούμε και πάλι για τις ευχές σας σε αυτήν την ξεχωριστή μέρα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρεκόρ του γηραιότερου επιβεβαιωμένου ατόμου στην ιστορία κατέχει η Γαλλίδα Jeanne Louise Calment, η οποία πέθανε το 1997, σε ηλικία 122 ετών και 164 ημερών.

Photo: Hallmark Luxury Care Homes / Facebook

Η Ethel Caterham, πέρυσι στα γενέθλιά της (2024)

Πηγή: ygeiamou.gr