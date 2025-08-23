Μπλόφα ή οπισθοχώρηση: Τα νέα δεδομένα στο ουκρανικό μετά τη σκέψη Τραμπ να θέσει εαυτόν εκτός διαπραγματεύσεων

Προβληματισμό προκάλεσαν οι χθεσινές δηλώσεις Τραμπ αναφορικά με τις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να πάρει για την επίλυση του ουκρανικού.

Προβληματισμό προκάλεσαν οι χθεσινές δηλώσεις Τραμπ αναφορικά με τις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να πάρει για την επίλυση του ουκρανικού.

Και ενώ διεμήνυε συνεχώς στο Truth Social ότι έχει ήδη διευθετήσει «έξι πολέμους σε έξι μήνες» και επαναλάμβανε πως στόχος του είναι να τερματίσει τη σύγκρουση και στην Ουκρανία, απαντώντας σε επικριτές του για τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες ότι «σε δύο εβδομάδες» θα γνωρίζει εάν είναι εφικτό να επιτευχθεί πρόοδος στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εγείροντας ξανά την πιθανότητα να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Ουκρανία: «Σε 2 εβδομάδες θα αποφασίσω για τη Ρωσία»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με καμία από τις προσπάθειες για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Πριν από μία εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να τον πείσει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω, σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε πού βαδίζω» είπε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα αποφασίσει τότε εάν θα επιβάλει «μαζικές κυρώσεις» ή αν δεν θα κάνει τίποτα απολύτως και απλώς θα πει στις δύο πλευρές «είναι δικός σας αυτός ο πόλεμος».

«Είναι σαν το λάδι με το ξύδι - Δεν τα πάνε καλά»

Νωρίτερα χθες και πριν τις δηλώσεις στο Οβάλ Γραφείο, διεμήνυε πως θα δει εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Θα δούμε εάν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού. Ξέρετε, είναι κάπως σαν το λάδι με το ξύδι. Δεν τα πάνε πολύ καλά, για προφανείς λόγους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνομιλίας με δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ είπε επίσης πως δεν είναι βέβαιος εάν ο ίδιος χρειάζεται να παραβρεθεί σε μία συνάντηση που προσπαθεί να κανονίσει μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, μετά τις πρόσφατες συνομιλίες με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, θα προτιμούσε να μην παραστεί.

Zελένσκι: Η Ρωσία κάνει «τα πάντα» για να αποτρέψει συνάντηση με Πούτιν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι η συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα πραγματοποιηθεί και κάλεσε του συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Μόσχα εάν δείξει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη.

Ο Ζελέσνκι ο οποίος έκανε αυτές τις δηλώσεις στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Κίεβο έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι συζήτησε τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με άλλες χώρες, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να είναι παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο θεωρεί μια επίθεση εναντίον ενός μέλους ως επίθεση εναντίον όλων.

«Αυτή είναι η αρχή ενός μεγάλου εγχειρήματος και δεν είναι εύκολο, επειδή οι εγγυήσεις συνίστανται σε αυτό που μπορούν να δώσουν οι εταίροι μας στην Ουκρανία, καθώς και στο πώς πρέπει να είναι ο ουκρανικός στρατός και πού μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες για να διατηρήσει ο στρατός τη δύναμή του», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε επίσης τους συμμάχους της χώρας του να ασκήσουν πιέσεις στην Ρωσία ώστε να υιοθετήσει μια «τουλάχιστον ελάχιστα παραγωγική στάση».

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ζητήσει από τον Πούτιν να τον συναντήσει, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησε σε μια τέτοια συνάντηση σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του κατά τη διάρκεια επίσκεψης Ευρωπαίων ηγετών στην Ουάσινγκτον.

«Οι Ρώσοι κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν τη συνάντηση», δήλωσε ο Ζελένσκι σήμερα «Σε αντίθεση με τη Ρωσία, η Ουκρανία δεν φοβάται καμία συνάντηση με ηγέτες».

Η ειρήνη στην Ουκρανία παραμένει... άπιαστο όνειρο

574 drones και 40 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τη Μόσχα τα ξημερώματα της Πέμπτης, αφήνοντας πίσω εννέα νεκρούς αμάχους και δεκάδες τραυματίες. Ένα από τα πλήγματα κατέστρεψε τμήμα αμερικανικής βιομηχανικής μονάδας της Flex Ltd. στο Ζακαρπάτια, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία – μια ενέργεια με σαφές συμβολικό μήνυμα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε πως επρόκειτο για εσκεμμένη επίθεση σε αμερικανικές επενδύσεις: «Ήταν στόχος αμερικανικής ιδιοκτησίας στην Ουκρανία», τόνισε. Το CNN σχολιάζει πως η επιλογή ενός σημείου μακριά από το μέτωπο καταδεικνύει ότι η Ρωσία δεν αναζητά αποκλιμάκωση αλλά αντίθετα επιθυμεί να εκθέσει την Ουάσιγκτον και να παγιδεύσει τις εύθραυστες συνομιλίες για ειρήνη.

Διπλωματικό αδιέξοδο μετά την Αλάσκα

Μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: η Μόσχα κέρδισε χρόνο. Ο Πούτιν συνεχίζει τη στρατηγική της στρατιωτικής φθοράς, αποκομίζοντας μικρά αλλά σταθερά κέρδη. Ο Σεργκέι Λαβρόφ επαναφέρει τακτικές χρονοτριβής με «συζητήσεις ειδικών» και επιτροπές χωρίς ουσία, καθυστερώντας κάθε πραγματική πρόοδο.

Ο Ζελένσκι εμφανίζεται πρόθυμος να ακούσει τον Τραμπ, ωστόσο αποφεύγει τις παγίδες: η παραχώρηση εδαφών στο Ντονμπάς θα σήμαινε μια προσωρινή «παύση» που θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε νέα ρωσική προέλαση προς το Κίεβο. Για τον Ουκρανό πρόεδρο, κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με στρατηγική αυτοκτονία.

Οι αντιφάσεις Τραμπ και οι αδυναμίες της Ευρώπης

Ο Αμερικανός πρόεδρος κινείται με αντικρουόμενα μηνύματα:

Υποδέχεται τον Πούτιν ως ισότιμο συνομιλητή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πιέσεων στο Κίεβο.

Παράλληλα υπαινίσσεται στήριξη των ουκρανικών χτυπημάτων σε ρωσικό έδαφος: «Δύσκολα κερδίζεται πόλεμος χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του εισβολέα».

Μέσα σε λίγες ώρες αλλάζει θέση για το ζήτημα αμερικανικών στρατευμάτων σε πιθανή αποτρεπτική δύναμη, πρώτα αφήνοντας «παράθυρο» και μετά ανασκευάζοντας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, Μακρόν και Σολτς, προσπάθησαν στον Λευκό Οίκο να απομακρύνουν τον Τραμπ από την επιρροή Πούτιν, προτείνοντάς του ένα σχέδιο «εγγυήσεων ασφαλείας» για μετά τον πόλεμο. Όμως χωρίς τις ΗΠΑ, το σχέδιο παραμένει αδύναμο και ασαφές.

Η μεγάλη εικόνα

Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «φως στο τούνελ», όμως τα δεδομένα στο πεδίο δείχνουν το αντίθετο. Ο Τραμπ μπορεί να εμφανίζεται ως ο μοναδικός ηγέτης που συνομιλεί και με τις δύο πλευρές, αλλά οι ρωσικές επιθέσεις δείχνουν ότι το Κρεμλίνο δεν έχει καμία πρόθεση υποχώρησης.

Ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της Ρωσίας.

Η Ουκρανία δεν μπορεί να δεχθεί «ειρήνη» με ρωσικούς όρους.

Η Ευρώπη αποδεικνύεται χωρίς αυτόνομη στρατηγική.

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο: «Είμαστε ακόμα πολύ μακριά. Δεν βρισκόμαστε στο χείλος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας». Μια ψυχρή αλλά ρεαλιστική αποτίμηση μιας διαδικασίας που ξεκίνησε με προσδοκίες, αλλά ήδη βυθίζεται στη γνώριμη πραγματικότητα του πολέμου.

Τραμπ: «Σε δύο εβδομάδες θα ξέρουμε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα γνωρίζει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες αν υπάρχει πιθανότητα ειρήνης. Σε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνες, τόνισε πως αν δεν σημειωθεί πρόοδος, τότε ίσως χρειαστεί «διαφορετική προσέγγιση».

Πηγή: ethnos.gr