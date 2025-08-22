Τραγωδία στις ΗΠΑ: Πολλοί νεκροί και τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στον Νιαγάρα

Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε στη δυτική Νέα Υόρκη, και υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φριχτό τροχαίο σημειώθηκε σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο, επιστρέφοντας από τους καταρράκτες του Νιαγάρα.

Ένας αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

-Officials confirm there are multiple fatalities.

-More than 50 people were on board, traveling from Niagara Falls back to New York City.

-Many of the passengers are from India, China, and the Philippines. @WGRZ pic.twitter.com/7L1irdasIG — Alexandra Rios-Malviya (@alexandrariostv) August 22, 2025

«Υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες και, όπως μόλις ανακοίνωσε η αστυνομία, πολλοί νεκροί», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ήρι.

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε. Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 50 άτομα.

Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.

Latest on the terrible bus rollover crash on the NYS Thruway. Very sadly, as was just announced by the @nyspolice, there are multiple fatalities. pic.twitter.com/RWuYDpw8ZA — Mark Poloncarz (@markpoloncarz) August 22, 2025

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.

A shocking accident recently occurred on I-90 near Pembroke, involving a tour bus traveling from Niagara Falls to New York. Over 50 people on the bus were injured. (WIVP)

Some of the fatalities include children pic.twitter.com/Cu5X9rGn95 — osi (@fonFXhZhxJvSKQ5) August 22, 2025

