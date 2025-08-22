Τραμπ κατά Τζον Μπόλτον: «Είναι πράγματι ένα ρεμάλι, δεν είμαι φαν»

«Ρεμάλι» αποκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον πρώην σύμβουλό του Τζον Μπόλτον, δηλώνοντας παράλληλα πως έχει ελάχιστες πληροφορίες για την έρευνα του FBI στο σπίτι του.

«Δεν είμαι φαν του Τζον Μπόλτον», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Είναι πράγματι ένα ρεμάλι». Ο Τραμπ είπε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα τον ενημερώσει πιθανώς για την έρευνα σήμερα.

Νωρίτερα, το FBI διεξήγαγε ερευνα στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, κατόπιν δικαστικής εντολής.

Σύμφωνα με το CNNi, το FBI εθεάθη να μιλάει με ένα άτομο στη βεράντα του σπιτιού και τουλάχιστον τέσσερις έως έξι πράκτορες εθεάθησαν να μπαίνουν μέσα.

Σε ανακοίνωσή του, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ αναφέρει, ότι οι πράκτορες ήταν «σε αποστολή», αλλά δεν ήταν σαφές αν αναφερόταν στην έρευνα.

«ΚΑΝΕΙΣ δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου...πράκτορες του @FBI επί το έργον», έγραψε ο Πατέλ στο Χ.

Ο Τζον Μπολτον υπηρέτησε ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Εθνη και ως σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτοτε έχει μετατραπεί σε σφοδρό επικριτή του αμερικανού πορέδρου και δηλώνει ότι ο Τραμπ είναι ανίκανος για το αξίωμα.

Ο αμερικανός πρόεδρος αφαίρεσε από τον Μπόλτον την προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας που του είχε χορηγηθεί αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι δεχόταν απειλές κατά της ζωής του από το Ιράν.

